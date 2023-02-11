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為「氣球事件」降溫 中使館：中美經貿合作本質不變

記者廖士鋒／綜合報導
中國駐美臨時代辦徐學淵強調，經貿合作將發揮雙邊關係「穩定器」作用。（取材自中國駐美使館官網）
中國駐美臨時代辦徐學淵強調，經貿合作將發揮雙邊關係「穩定器」作用。（取材自中國駐美使館官網）

儘管中美關係因氣球事件受到衝擊，但中國近日仍不斷釋出希望穩定雙邊關係的訊息。中國駐美使館臨時代辦徐學淵當地時間8日在一場活動中就強調，不能讓這一「意外偶發事件」，抵消雙方在維護兩國關係穩定方面所作的努力。她並呼籲美國工商界的朋友們，共同推動中美關係重歸正軌，為中美經貿關係發展提供更大確定性、穩定性。

據中國駐美大使館發布的消息，徐學淵8日參加美中貿委會「展望2023」會議表示，展望2023年，隨著中國防疫政策優化調整，以及各項穩定預期、提振信心的措施逐步落地，中國經濟將實現總體回升，成為今年全球增長的重要推動力量。

徐學淵稱，過去幾年世界政治經濟形勢發生深刻變化，而中國一直都在通過明確的信號、連貫的政策和持續的行動，努力為世界提供穩定性。

徐學淵指出，中美經貿合作互利共贏的本質不會改變，仍將在兩國關係中發揮「穩定器」作用。她並舉出具體數據稱，中國與美國雙邊貿易額近7600億美元，在中國投資的美國企業逾7萬多家，年營業額7000億美元、利潤500億美元，雙邊投資存量達2400億美元。

但她批評，一段時間來，美方採取一系列阻礙中美正常經貿往來的消極舉措，對華大搞出口限制和制裁，損人害己。中美之間產業深度融合、貿易高度互補，互利共贏的模式早就建立。

徐學淵表示，近日，中美關係因民用飛艇誤入美國領空這一意外偶發事件面臨新的困難，「我們不應讓這一事件抵消了雙方在維護兩國關係穩定方面所作的努力」。

她也呼籲美國工商界的朋友們能堅定不移扎根中國，利用好中國對外開放政策和平台，抑制破壞合作的消極因素，共同推動中美關係重歸正軌，為中美經貿關係發展提供更大確定性、穩定性。 　　

另，在9日例行記者會上被問到，美國財長葉倫表達仍希望能夠訪問中國時，中國商務部新聞發言人束玨婷也表示，不久前，中國國務院副總理劉鶴與葉倫在瑞士蘇黎世舉行了半天富有建設性的會談。她說，「中方對葉倫希望訪華持歡迎態度」。

葉倫 投資 國務院

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