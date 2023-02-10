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後疫情時期兩岸座談會 學者：兩岸應各領域交流常態化

記者賴錦宏／即時報導
中國國民黨副主席夏立言9日傍晚前往釣魚台國賓館會見國台辦主任宋濤。（國民黨提供）
中國國民黨副主席夏立言9日傍晚前往釣魚台國賓館會見國台辦主任宋濤。（國民黨提供）

中國海峽兩岸關係研究中心與中國國民黨國政研究基金會10日上午在北京舉辦「後疫情時期的兩岸關係與交流合作」座談會。與會學者認為，在新冠疫情緩解形勢下，應早日恢復兩岸人員往來正常化、兩岸各領域交流合作常態化。

國民黨資深顧問趙春山、大陸事務部主任林祖嘉和國家政策基金會董事高思博分別在會上做專題報告。

據新華社報導，中共中央台辦副主任陳元豐指出，中共20大就當前和今後一個時期對台工作作出總體部署。中共總書記習近平在新年賀詞中指出，希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉。將深入貫徹落實總書記習近平關於對台工作的重要論述和中共20大精神，堅持「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂，促進兩岸各領域交流合作，不斷深化兩岸融合發展，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，照顧、造福兩岸同胞。

中國國民黨副主席夏立言表示，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」基礎上，加強國共兩黨交往，促進兩岸各領域交流合作，增進兩岸民眾權益福祉，共同維護台海和平穩定。

與會兩岸專家學者圍繞「當前兩岸關係的機遇與挑戰」「推動兩岸經濟交流合作」「促進兩岸同胞往來便利與權益保護」等議題交流研討。

新華社報導稱，兩岸學者認為，中國方方面面展現出強大生機和活力，為兩岸同胞提供巨大機遇和發展空間。要和平、要發展，要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲，符合兩岸同胞的共同利益。在新冠疫情緩解形勢下，早日恢復兩岸人員往來正常化、兩岸各領域交流合作常態化，是兩岸同胞的共同期盼。民進黨以疫情為藉口阻擋兩岸交流違背兩岸民意、損害同胞利益，不得人心。民進黨應當順應民意，盡快撤除對兩岸人員往來和交流設置的障礙，以便利兩岸同胞往來和兩岸經濟文化交流合作。

與會人士還就台灣同胞和相關業者關心的台灣部分農漁產品輸入中國等具體問題進行了探討。

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