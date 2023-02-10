拜登：習近平遇大麻煩 「沒人想和習近平換位子」

美國總統拜登（右）8日表示，中國國家主席習近平（左）面臨的「龐大問題」，包括脆弱的經濟。圖為2022年11月拜登與習近平在印尼峇里島會晤。（取材自臉書）

美國總統拜登 在國情咨文 與接受美媒訪問時，兩度提及他認為中國在抗衡美國方面的能力受到限制，中國國家主席習近平 體認到在對抗西方國家方面，自己運籌帷幄的能力有限，並稱習處境不令人稱羨，「沒有世界領導人願意和習換位子」。中國外交部罕見對此回擊，批美言論極不負責任，有違基本外交禮儀。

拜登7日在國會山莊發表第二次國情咨文。中央社報導，拜登在談到中國時表示，他曾向習近平明確表示，美方尋求競爭，而非衝突。今天美國處於數十年來最強大的位置，可以與中國或世上任何國家競爭。

拜登同時表示，他致力於與中國合作，以促進美國利益並造福世界。但他也強調，「如果中國威脅我們的主權，我們將採取行動以保護我們的國家。而我們做到了」。他並表明，贏得與中國的競爭應能團結所有人，「我們在世界各地面臨嚴峻挑戰」。

拜登最後脫稿慷慨激昂表示：「給我一位願意和習近平交換位子的世界領導人。給我一位。給我一個名字」。

拜登接受美國公共電視網（PBS）節目「新聞時刻」（NewsHour）訪問時則表示，由於需要保護國際貿易能力，中國在抗衡美國方面的能力受到限制，習近平的處境並不令人稱羨。「你能想到有任何其他世界領袖會想和習近平換位嗎？我想不出有誰」，「這個人正面臨龐大問題」。

拜登並說：「截至目前，他（習近平）的經濟運作得不是很好」。根據拜登說法，習近平體認到在對抗西方國家方面，自己運籌帷幄的能力有限。

拜登指出，到目前為止，中國在支持盟友俄羅斯入侵烏克蘭一事方面相對沉默，「大家都以為中國會傾盡全力支持俄羅斯，但並沒有」。他並回憶去年夏天致電習近平，告訴習近平「這不是在威脅，而是觀察，看看俄羅斯的下場」。

對於拜登接連針對習近平的發言，中國外交部發言人毛寧昨天表示，中方強烈不滿美國總統拜登發表關於中國國家主席習近平的言論，並指美方言論極不負責任，有違基本外交禮儀，北京堅決反對。

毛寧在回應有關拜登國情咨文內容時表示，中美關係不是「你輸我贏，你興我衰」的零和博弈，中美各自取得成功對彼此是機遇而不是挑戰。中方「不迴避也不懼怕競爭」，但反對以競爭定義整個中美關係。而「打著競爭的旗號」對一國進行汙衊抹黑，限制別國的正當發展權利，甚至不惜損害全球產業鏈、供應鏈，這不是一個負責任大國的所為。中國將堅定捍衛主權、安全和發展利益。