遞橄欖枝？美財長葉倫：仍想訪華 中商務部：歡迎

美國財政部長葉倫表示自己仍希望訪華，中方也很快回應，表示歡迎她到訪。（新華社）

中國偵察氣球闖入美國領空引發兩國齟齬，在美國國務卿布林肯取消訪中之後，財長葉倫 近日表示，仍然希望能夠訪問中國，稱在經濟問題上加強與中國同領域官員的溝通很重要。中國商務部9日表示，中方對葉倫希望訪中持歡迎態度。

中新社旗下微信公眾號「國是直通車」報導，中國商務部新聞發言人束珏婷9日回應稱，國務院 副總理劉鶴與葉倫今年1月在瑞士舉行半天會談，雙方保持正常溝通非常重要，中方對葉倫希望訪中持歡迎態度。

路透報導，財政部長葉倫表示，自己仍希望訪問中國，但沒有透露具體時間。「加強與中國在經濟領域上的溝通交流非常重要。我仍然希望能夠訪問中國，與經濟領域的同行會面。但我沒有任何具體的時間告訴你，我確實認為這取決於國務院和國防部的決定。」

香港中通社報導，中國國務院副總理劉鶴1月18日在瑞士蘇黎世與美國財政部長葉倫舉行了長達三小時的會談。中國人民大學國際事務研究所所長王義桅認為，這顯示，經濟層面可能會是中美關係的一個突破口。可以預期，今年中美關係將會相對緩和，更加務實和聚焦於合作，2023年將是中美關係的「機會窗口」。

王義桅指出，劉鶴這次會談的對象是葉倫而非美國貿易代表戴琪 ，這也說明了美方是想進一步溝通。眾所周知，葉倫代表華爾街的利益，一直主張取消對華關稅，戴琪在這方面則更傾向談條件。