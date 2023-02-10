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G7擬制裁援俄侵烏中企 北京：反對單邊制裁

中國新聞組／北京10日電
G7計畫在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭一周年之際，公布一系列制裁措施。(Getty Images)
G7計畫在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭一周年之際，公布一系列制裁措施。(Getty Images)

有消息指出，七國集團（G7）成員國正考慮對一些中國、伊朗和北韓企業進行制裁。他們認為，這些公司向俄羅斯提供軍事用途的零件和技術。中國外交部發言人毛寧對此表示，反對單邊制裁和長臂管轄。中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益。

彭博社引述消息人士報導，G7計畫在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭一周年之際，公布一系列制裁措施。據稱相關討論仍在進行中，G7每個成員國採取的行動可能不完全相同。知情人士還說，可能制裁哪些公司也還未決定。白宮國家安全委員會發言人則拒絕對此作出回應。

北京日報客戶端報導，中國外交部發言人毛寧9日主持例行記者會。有記者提問，G7正在討論是否要制裁中國的部分公司，他們認為這些公司向俄羅斯提供了用於軍事目的零部件和技術。

毛寧回應表示，中國在烏克蘭問題上的立場是一貫、明確的，「我們始終堅持習近平主席提出的『四個應該』和『四個共同』，秉持客觀、公正立場，積極勸和促談，為推動局勢緩和發揮了建設性作用。」

毛寧強調，中方一貫反對沒有國際法依據、未經安理會授權的單邊制裁和長臂管轄。中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益。

針對G7討論制裁部分中企，不少中國網民主張反制，建議對G7禁止出口稀土，不少人表示，「西方世界對中國的敵意是一貫的，不要逼中俄結成聯盟，到那時，西方世界就會後悔的」、「七國集團就是美國的歐洲小跟班」。

據了解，美國國務卿布林肯原計畫在北京之行中尋求解決這個問題，但他對中國的訪問因發現和擊落一個疑似來自中國的間諜氣球而推遲。

另外，中國外交部副部長馬朝旭近日訪問了俄羅斯。北京表示中俄新時代全面戰略協作夥伴關係始終保持高水平發展勢頭，願同俄方一道推動雙邊關係取得新進展。

G7 俄羅斯 北京

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