2年多來首見 澳洲煤船運抵中國港口

此前船舶跟蹤數據顯示，Magic Eclipse號駛向湛江港，預計抵達時間為2月8日。(取材自觀察者網)

中國和澳洲 關係出現緩和跡象，根據船運資料和媒體報導，兩年多來首批澳洲出口到中國的煤即將交貨。

中澳兩國曾是親密的貿易夥伴，但近年在中國採取擴大海外影響力行動、在新疆和香港 採取鎮壓行動以及新冠病毒起源等議題上嚴重失和。兩國政治緊張蔓延至經濟領域，2020年中國對澳洲煤等商品祭出貿易制裁，並凍結高層接觸往來。

中央社報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）去年上任以來，雙方關係好轉。根據船舶追蹤網站MarineTraffic，一艘名為Magic Eclips的船舶停靠湛江市外海。這艘貨輪上月從澳洲的昆士蘭州黑角港（Hay Point）出發。

彭博報導，這艘散裝貨船裝載了出口到中國市場的焦煤。這批焦煤將運交中國鋼鐵巨擘寶鋼位於當地的生產設施。

不過，寶鋼人員告訴法新社，該公司對這些情況毫無所悉。澳洲政府發言人則稱，「知悉澳洲煤炭出貨昨晚預定抵達中國港口的報導」。這名官員表示：「這批貨物仍有待通關。」

中國商務部 長王文濤6日與澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）透過視訊，舉行兩國3年來首場貿易部長會議。中國商務部9日宣布，王文濤邀請法瑞爾在合適時間訪中，法瑞爾已接受邀請。