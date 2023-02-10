我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普圖推翻大選結果被調查 潘斯收傳票、可能作證

周末這樣玩／南加聖塔芭芭拉 哈利王子來安家

2年多來首見 澳洲煤船運抵中國港口

中國新聞組／北京10日電
此前船舶跟蹤數據顯示，Magic Eclipse號駛向湛江港，預計抵達時間為2月8日。(取材自觀察者網)
此前船舶跟蹤數據顯示，Magic Eclipse號駛向湛江港，預計抵達時間為2月8日。(取材自觀察者網)

中國和澳洲關係出現緩和跡象，根據船運資料和媒體報導，兩年多來首批澳洲出口到中國的煤即將交貨。

中澳兩國曾是親密的貿易夥伴，但近年在中國採取擴大海外影響力行動、在新疆和香港採取鎮壓行動以及新冠病毒起源等議題上嚴重失和。兩國政治緊張蔓延至經濟領域，2020年中國對澳洲煤等商品祭出貿易制裁，並凍結高層接觸往來。

中央社報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）去年上任以來，雙方關係好轉。根據船舶追蹤網站MarineTraffic，一艘名為Magic Eclips的船舶停靠湛江市外海。這艘貨輪上月從澳洲的昆士蘭州黑角港（Hay Point）出發。

彭博報導，這艘散裝貨船裝載了出口到中國市場的焦煤。這批焦煤將運交中國鋼鐵巨擘寶鋼位於當地的生產設施。

不過，寶鋼人員告訴法新社，該公司對這些情況毫無所悉。澳洲政府發言人則稱，「知悉澳洲煤炭出貨昨晚預定抵達中國港口的報導」。這名官員表示：「這批貨物仍有待通關。」

中國商務部長王文濤6日與澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）透過視訊，舉行兩國3年來首場貿易部長會議。中國商務部9日宣布，王文濤邀請法瑞爾在合適時間訪中，法瑞爾已接受邀請。

澳洲 商務部 香港

上一則

油麻地店涉賣貓狗肉 漁護署檢樣本調查

下一則

初選案 控方：被告簽「墨落無悔」聲明書鼓吹港獨

延伸閱讀

憂遭情蒐 澳洲宣布移除政府建物中國製攝影機

憂遭情蒐 澳洲宣布移除政府建物中國製攝影機
黃又文、謝宇婷入選芝藝術博覽會交流計畫

黃又文、謝宇婷入選芝藝術博覽會交流計畫
超越澳洲、俄羅斯 印尼鈷產量將倍增

超越澳洲、俄羅斯 印尼鈷產量將倍增
澳洲民宅外赫見恐龍遊蕩？ 網：真有侏儸紀公園

澳洲民宅外赫見恐龍遊蕩？ 網：真有侏儸紀公園

熱門新聞

中國外交部發言人汪文斌1月17日表示，中方歡迎布林肯訪華，中美雙方正就有關具體安排保持溝通。(取自環球網)

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

2023-02-05 12:41
中國外交部發布強烈抗議和聲明。（取材自中國外交部官網）

美軍機擊落中國間諜衛星 中發聲明：強烈不滿和抗議

2023-02-04 19:09
航拍的小島全貌。（取材自紅星新聞）

青島34歲女買日本70萬平方米小島 曬登島視頻衝上熱搜

2023-02-04 08:00
日本前首相安倍晉三2022年7月遭刺殺身亡、震驚全球，不過他口述的「安倍晉三回憶錄」8日正式出版，其中披露中國國家主席習近平曾向安倍表示「若我在美國出生、可能不會加入共產黨」。(路透)

安倍回憶錄曝秘辛 習近平稱「若生在美國不會加入共產黨」

2023-02-08 19:47
男醫師社交平台發女患者就診隱私照，已被暫停執業。（取材自新民晚報）

崑山男醫偷拍女患者私處照 還PO網喊「下班放浪形骸」

2023-02-03 10:00
中國大飛機C919 驗證飛行發動機「反推」故障 3月商業首航恐難行。（中新社）

中國產C919驗證飛行發動機反推故障 3月商業首航恐難行

2023-02-07 17:26

超人氣

更多 >
關於社安金這7件事 所有女性都應該知道

關於社安金這7件事 所有女性都應該知道
收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露

收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露
美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途

美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途
拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘

拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘
金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位

金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位