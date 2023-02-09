韓客入境掛「白牌」做核酸 中網友「看了舒適」

大連某機場傳出對韓籍人員入境發放白牌，要求做核酸檢測。(取材自封面新聞)

有網友在網上爆料，稱大連周水子國際機場 要求南韓 入境旅客配戴白牌接受核酸檢測 。此舉明顯是應對此前南韓要求入境的中客配戴黃牌。影片傳開後，大量中國網友留言「心情倍感舒適」、「以其人之道還治其人之身」。同時，大韓航空表示，並非只對韓籍入境人員掛白牌，而是對所有入境非中國籍人員皆掛白牌。

封面新聞報導，網傳視頻顯示，當飛機快要落地時，空乘人員給每位韓籍人員發放了白牌，要求他們舉著白牌，並告知韓籍人員走單獨通道去做核酸檢測。

經過查詢，大連周水子國際機場接線人員告知，「並不清楚此事，機場只負責做落地接引工作，飛機上掛白牌是由航空公司負責，落地做核酸則由海關負責」。

通過比對各航空公司的服飾及查找相關信息，獲悉視頻中空乘人員為大韓航空的空姐，該趟航班隸屬大韓航空。大韓航空客服人員解釋，「有落地前掛白牌的行為，非航空公司要求做，自身沒有這麼大的權利，是入境相關部門的要求」。

同時，大韓航空方面表示，並非只對韓籍入境人員掛白牌，而是對所有入境非中國籍人員皆掛白牌。

對於此現象，中國網友留言一片大樂，「來而不往非禮也」、「建議全國推廣」、「還是我大東北給力，睚眥必報」、「這是最高禮遇」、「人家不仁別怪咱們不義」、「對等原則」。

綜合媒體報導，先前鑒於中國疫情迅速擴散，南韓駐中使領館1月2日起暫停簽發中國公民赴韓短期居留簽證，當時許多中國網友指控，入境南韓後被要求在脖子上掛黃牌，在軍警戒護下做核酸檢測，而且這種待遇只針對中國人。