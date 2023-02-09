清零政策導致？中不再是美最大貿易國 被歐盟取代

美國商務部7日公布2022年外貿數據顯示，中國不再是美國第一大貿易夥伴國地位，這是自2019年以來首次。(取材自新華網)

美國商務部7日公布2022年外貿數據顯示，中國不再是美國第一大貿易夥伴國地位，這是自2019年以來首次發生的事件。同時，澳洲 智庫一份報告指出，受疫情嚴厲封控等因素，在綜合實力方面，中國到本世紀末或無望超越美國。

本報系聯合報報導，根據美國商務部數據，美國2022年從中國進口了5370億美元產品，低於美國從歐盟進口的5530億美元。

分析指出，導致中國喪失美國第一大貿易國地位的原因，主要歸咎於北京 的清零政策，以及美國供應來源的多樣化，特別是來自其他亞洲國家的供應增加。

不過，與2021年相比，美國從中國進口的總體數量有所增加，2021年為5050億美元。

與此同時，根據中國海關總署數據，2022年中國對美國進出口人民幣5.05兆元，美國是中國的第三大貿易夥伴。

另據香港01報導，澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）一份最新的研究報告指出，中國疫情期間嚴厲的封控政策導致中國在亞洲的綜合實力大幅下降，令其趕超美國的進度停滯不前，「按照目前的趨勢，中國不太可能到本世紀末超過美國」。

但是報告也提及，去年底北京調整防疫政策，而「重新開放有望成為其重振旗鼓的重要機會之窗」。

該研究所自2018年首次發表「亞太實力指數」以來，中國在多項領域一直在穩步趕上、甚至超過美國，然而在6日發佈的報告則稱，此一趨勢似乎已出現逆轉。

洛伊研究所的最新報告也引起了中國官媒的注意與不滿。「環球時報」針對報告發布評論稱，中國的地位和實力不是對短時間內的一些衡量指標就能改變的。該篇評論援引一位中國社會科學院研究員說法，指中國的崛起是一個長期的過程，不可能因為一年的事就發生根本變化。評論抨擊說，洛伊亞太實力指數被「工具化」，成為「反華勢力的工具」。

此外，紐約時報報導，為減少因運輸問題和地緣政治緊張局勢造成的隱患，中國企業在墨西哥 大舉投資。許多中國大公司利用廣泛的北美貿易協定在墨西哥大舉投資。效仿日本和韓國公司開闢的道路，中國企業正在那裡建廠，這使得他們可以給商品貼上「墨西哥製造」的標籤，然後將產品免稅運往美國。