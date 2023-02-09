「流浪氣球」事件後 中國副外長接連會日、俄大使

中國偵察氣球飛進美國領空引起中美關係緊張。圖為中國外交部。(美聯社)

中國偵察氣球 入侵美國領空後，中國外交部副部長孫衛東7日接連會見俄羅斯 駐中大使莫爾古洛夫及日本駐中大使垂秀夫，分別表達中方就對俄、對日關係既定立場，並就共同關注議題交換意見。

中央社報導，根據中國外交部公布內容，孫衛東向莫爾古洛夫表示，在中俄兩國元首戰略引領下，中俄關係「始終保持健康穩定發展勢頭」，全面戰略協作伙伴關係和各領域合作「不斷深化」。中方願與俄方全面落實兩國元首達成的重要共識，「不斷豐富」新時代中俄關係內涵。

兩人並重點就亞洲地區形勢、區域合作及地區熱點問題等深入交換意見。並一致認為中俄應加強「亞洲事務」戰略溝通與協作，共同維護好地區和平、穩定與發展。但在公布內容中，並未提到兩人是否觸及烏克蘭 問題。

根據公布內容，孫衛東向垂秀夫說，中國外交政策「始終保持穩定性、延續性和透明性」。中國的發展將為中日互利合作帶來更大機遇，為世界注入強勁穩定性和確定性。

孫衛東表示，今年是中日和平友好條約締結45週年。雙方應以「領導人重要共識」為遵循，恪守「中日四個政治文件原則」，維護兩國關係「政治法律基礎」，將「互為合作伙伴、互不構成威脅」、「相互支持對方和平發展」等重要政治共識落到實處，推動中日關係「沿著正確軌道健康穩定發展」。

他又說，雙方應「相向而行」開展積極互動，「妥善管控矛盾分歧」，維護和深化「以互利共贏為特點」的各領域務實合作，共同致力於構建契合「新時代要求」的中日關係。