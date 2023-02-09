政策轉變 全國政協新增「環境資源界」 人數還最多

中國新一屆全國政協新增「環境資源界」，顯示出北京當局對於環保的重視。圖為南京的燃煤發電廠。（美聯社）

中國新一屆全國政協委員名單日前公布，值得注意的是，第14屆全國政協出現新的界別—「環境資源界」。這不僅是全國政協近30年來首度新增界別，而且在34個界別中人數最多，達85位，顯示環境資源保護工作當前受到北京 當局的高度重視。

中國新聞周刊指出，第14屆全國政協共設置34個界別，委員共計2172人。其中，「環境資源界」是新增界別。這也是自1993年第八屆全國政協增設「經濟界」以來，全國政協首次出現新增界別。

全國政協界別的調整，通常反映當下政策風向的轉變。例如，配合改革開放，第六屆全國政協就增設了「中華全國台灣同胞聯誼會」和「港澳同胞」兩個界別。

報導稱，環境資源界85名委員的背景涵蓋生態環境、自然資源、水利水務、城市規劃、海洋、林業、地質、化學、古生物、建築、氣象、交通、法學等多個領域。

其中，四成以上為上述領域背景的官員，包括：生態環境部長黃潤秋、生態環境部副部長趙英民、國家能源局長章建華、水利部長江水利委員會主任馬建華、自然資源部海洋戰略規劃與經濟司長何廣順、福建省自然資源廳長葉敏、重慶市生態環境局長余國東等。

另有三成以上是具有前述領域背景的專家學者，兩成委員來自能源化工企業，包括中國核電董事長盧鐵忠等。

此外，全中國31省市區最新政協名單也都已新增「環境資源」或「資源環境」屆別。

中共 中央黨校教授汪玉凱表示，全國政協設立環境資源界，表現出官方對環境資源的高度重視，「這與中國經濟發展方式的轉變有很大的關係」。

汪玉凱認為，改革開放走到今天，環境資源受到高度重視是必然的趨勢。環境資源界別的設立，表明中國對環境資源的認知已經到達新境界。當前，無論是北京的最高決策層還是公眾，對資源環境的重要性和價值的認識已經上了幾個台階。

中國自然資源經濟研究院研究員張維辰指出，政協環境資源界的設立也是任務使然，「從國際、國內的形勢來看，無論是碳達峰、碳中和，還是堅守18億畝耕地紅線、保障能源安全，為了完成這些任務，政協都需要設立一個這樣的界別」。