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中駐法大使：即便布林肯訪中 也不會起什麼積極作用

中國新聞組／北京9日電
中國駐法大使盧沙野表示，美國國務卿布林肯目前訪問中國的氣氛並不適宜。（中新社）
中國駐法大使盧沙野表示，美國國務卿布林肯目前訪問中國的氣氛並不適宜。（中新社）

美國國務卿布林肯因中國高空偵察氣球「入侵」美國取消訪華。中國大陸駐法國大使盧沙野直言，布林肯目前訪問的氣氛並不適宜，即便布林肯去了，對改善兩國關係也不會起到什麼積極作用。盧沙野並引用中國社群媒體說法稱，此前也發生過美國或其他國家氣球飛過中領空，中方曾擊落過間諜氣球，但「我們每次都低調處理，沒有炒作」，美國在這件事上誇大其詞了。

據中駐法國大使館官網，2月6日，盧沙野接受法國LCI電視台專訪，談及布林肯取消訪華時表示，中美雙方都沒有宣布兩國間有這樣或那樣的訪問，所以也就沒有推遲一說。且「在我看來，所謂的訪問並不合時宜」。因為近期美方進行了很多反華活動，包括軍事、科技、台灣等方面。

他認為，即便布林肯去了中國，也不會起到什麼積極作用。布林肯訪問的任務本應該是落實中國大陸國家主席習近平和美總統拜登在G20峇厘島峰會會晤中達成的重要共識，但在布林肯訪問之前美國就打破了這些共識。「那麼，他訪問的意義何在？」。盧沙野認為，要確保布林肯訪問成功，雙方必須共同創造良好條件。如果只有中國一方在努力，而另一方卻反其道而行之，那就不可能成功，不可能實現目標。

在談及美軍擊落中國大陸氣球事件上，盧沙野引用中國大陸社群媒體說法稱，中方過去曾擊落過動機可疑的飛越中領空的美國氣球。但他也強調自己並非該領域的專家，「這是社群媒體上的說法，我沒有確鑿證據」。盧沙野並指該飛艇確實是氣象飛艇，而非間諜氣球，美國在這件事上誇大其詞了。

盧沙野進一步指出，氣球這事件很常見。這種事情經常會發生，美國也一樣。經常會看到美國的間諜氣球，或者用於其他用途的氣球。此次事件中，中方收到美方通報後立即開展了調查，查實該飛艇屬民用性質並向美方表達了遺憾。自己感覺起初美方是接受了中方解釋的，然而令人不解的是，美方一方面敦促中國讓飛艇離開，另一方面卻在第二天將其擊落，而該飛艇當時已經快要離開美國了。

盧沙野批評，美方此前說過不打算擊落。但他們卻說一套做一套。他並表示美國應該把碎片還給中方，因為它們是中方的財產」，「如果美國不願意歸還，那是他們的事。這表明他們不誠實」。

氣球 布林肯 盧沙野

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