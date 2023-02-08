「必須做好開局之年」習：中式現代化 破西方化迷思

中國國家主席習近平闡述「中國式現代化」指出，必須做好2023開局之年工作。(新華社)

中共 總書記習近平 昨闡述「中國式現代化」指出，必須做好2023開局之年工作，堅持穩字當頭、穩中求進，更好統籌國內國際兩個大局、疫情防控和經濟社會發展、發展和安全，以及全面深化改革開放，推動高質量發展，並進一步引導經營主體強信心、穩定社會預期，努力實現經濟整體好轉。

據新華社報導，中共昨在中央黨校舉辦中央委員會新進委員、候補委員和省部級主要領導幹部「學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的20大精神研討班」，由政治局常委李強 主持，習近平發表談話，重點強調「中國式現代化」。習近平強調，實踐證明，中國式現代化走得通、行得穩，是強國建設、民族復興的唯一正確道路。

習近平說，「中國式現代化」是人口規模巨大的現代化，是全體人民共同富裕的現代化，是物質文明和精神文明相協調的現代化，是人與自然和諧共生的現代化，是走和平發展道路的現代化這五方面的中國特色，深刻揭示「中國式現代化」的科學內涵。

他並稱，「中國式現代化」打破「現代化等於西方化」迷思，展現現代化另一幅圖景，拓展了開發中國家走向現代化的路徑選擇，為人類對更好社會制度的探索提供「中國方案」。

在推進「中國式現代化」上，習近平強調，這是一個系統工程，要統籌發展和安全，貫徹「總體國家安全觀」，健全國家安全體系，增強維護國家安全能力，堅定維護「國家政權安全、制度安全、意識形態安全和重點領域安全」。要堅持獨立自主，不斷擴大高水平對外開放。