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氣球亂入搞砸中美關係 習近平開局之年被打亂？

中國新聞組╱北京8日電
美國空軍4日以響尾蛇飛彈射落在美國領空漂蕩多日的中國氣球，引發後者強烈不滿。（路透）
美國空軍4日以響尾蛇飛彈射落在美國領空漂蕩多日的中國氣球，引發後者強烈不滿。（路透）

紐約時報報導，近日飄過美國上空的中國氣球引發外界猜測北京意圖，也讓世界注意到北京政府內部或許並不如領導人展現的那樣有條理。無論這個氣球是誤入美國領空或是軍事冒險，此事發生的時機及對美中關係不利影響，都讓人懷疑中國國家主席習近平的領導力。更有文章直指，事件或已打亂習強調的做好「開局之年」工作。

曾在柯林頓政府擔任副助理國務卿的中國問題專家謝淑麗說，「對中國來說，這件事在國際上和國內尤具破壞性的，是引發了有關中國政府能力的疑問，以及這些問題會加深人們對習近平領導力的懷疑」。

氣球事件發生前，中國官方還出現其他明顯誤判，包括「清零」政策引發抗議後毫無章法的取消，以及去年2月底俄烏戰爭爆發前與俄國建立「上不封頂」的夥伴關係。

謝淑麗說，中方以往「能靈活應對問題，把經濟發展放在首位，但在習近平領導下，過去幾年的情況已不再是這樣。這意味著無法預測未來，這就是為什麼我們都認為情況更加危險的原因」。

這種不可預測性似乎已延伸到中方最近對氣球事件的反應。美國戰機4日擊落氣球前，北京最初曾對氣球出現在美國領空表示遺憾，但隨後採取強硬立場。

另有專家表示，氣球在不恰當的時候飛入美國領空，顯示中國軍方與政府其他部門之間缺乏協調。

曾任職美國國防部的新加坡國立大學研究員唐安竹說，「這表明防止此類事件發生的國家安全協調機制未起到應有的作用」。

中國龐大的官僚機構也許根本無法跟蹤其所有高空氣球在全球的蹤跡。美國麻省理工學院安全研究項目主任、中國軍事問題專家傅泰林認為，考慮到美國國務卿布林肯原本將於5日訪中，中方領導人若知道氣球航線，不會批准放行這個飛往美國的氣球。

傅泰林說，「我只能猜測，執行這項任務的單位可能沒有想到或不關心氣球一旦被發現會帶來什麼樣的政治後果，或者他們可能是在執行一個計畫已久的項目，沒有注意外交日程表上的事情」。

另外，法廣網刊文指出，2023年應是習近平擔任第三任中共總書記的「開局之年」，但開局之年連官方公布的數字都無法樂觀，一個是去年經濟增長僅為3%，為文革以來第二低；一個是官方正式承認中國人口萎縮。

文章還稱，中國人喜歡說「新年大吉」，但習的「開局之年」即發生了氣球飛美這一不太「吉利」的事件。此事導致美國國務卿布林肯訪問北京告吹，這次訪問本應是近六年之後第一位美國外交高官訪問北京。從習最近展示的一些姿態看，他至少不希望在開局之年把中美關係搞砸。

氣球事件導致美國國務卿布林肯延後訪問北京，引發外界質疑中國國家主席習近平的領導能...
氣球事件導致美國國務卿布林肯延後訪問北京，引發外界質疑中國國家主席習近平的領導能力。（歐新社）

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