疫後新高 中國單日67.6萬人次出入境

中國自6日起，重啟暫停3年的旅行社出境團隊旅遊業務，圖為普吉島首發團在上海浦東國際機場合影。(新華社)

中國自6日起，重啟暫停3年的旅行社出境團隊旅遊業務，泰國、阿拉伯聯合大公國、馬爾地夫等地紛紛迎來中客團。據中國國家移民 管理局7日公布數據顯示，6日全中國出入境人員數量達到67.6萬人次，創疫情 以來新高，較前一日成長32.8%。

中國國家移民管理局7日發布，隨著新型冠狀病毒感染「乙類乙管」後優化移民管理政策措施落實落地，及6日中國與港澳人員往來全面恢復，6日全中國出入境人員數量達到67.6萬人次，創疫情以來新高，較前一日成長32.8%，較「乙類乙管」政策實施前日均成長124.2%，為疫情前的36.6%。

公告稱，出入境人員中，毗鄰港澳陸地口岸出入境人員56.8萬人次，占當日出入境人員的八成4，較前一日成長39.2%。

此外，香港 政務司長陳國基7日談及與中國全面通關情況時說，首日共28萬人次過境，陸路口岸占22萬，出入境各占一半，會與中國商討取消健康申報安排。

針對與中國通關時的健康申報有沒有簡化或取消空間，陳國基回應說，這是中國的要求，明白對長者有所不便，港府已派同事在關口協助長者，目的是讓長者不用到中國才進行申報，或是排隊造成混亂。