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態度放軟？ 韓駐華使館喊話中方：盡快化解矛盾

中國新聞組／北京8日電
來自中國的旅客抵達南韓仁川國際機場。(路透)
來自中國的旅客抵達南韓仁川國際機場。(路透)

南韓不久前疫情為由對中國公民實行入境限制措施，引發中方反制，從而給南韓經濟帶來沉重打擊。中國日報報導，南韓駐華大使館一名高級外交官6日在北京表示，中國境內新冠疫情趨向穩定，希望因防疫措施引發的外交風波能夠在2月底之前得到緩解。南韓駐華使館喊話「中韓矛盾盡快化解」，被指是為經濟大局而態度放軟。

另據港媒綜合報導，南韓疾病管理廳（疾管廳）廳長池榮美7日表示，中國境內新冠確診病例呈現下降趨勢，此前擔心節後所導致的再次擴散和新變種情況均未出現，目前正在考慮提前恢復中國公民赴韓短期簽證發放等措施，但自中國入韓的旅客依舊需要進行落地檢直至2月底。

中國1月初重開國門後，日本及南韓以嚴防疫情輸入為由，對來自中國內地的旅客實施額外檢測。南韓1月2日起暫停簽發中國公民赴韓短期簽證。中方批評日韓有關措施具歧視性。

中國本月6日恢復出境團的20個試點國家中，日韓榜上無名。共同社報導，日本國家旅遊局上海事務所所長山田泰史對此表遺憾。有日方官員認為，「想去日本旅遊的中國人很多。對20個國家解禁只是第一步」，期盼中國旅客早日重訪日本。

南韓 日本 疫情

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