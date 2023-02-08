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出境遊重啟 航班不足 旅行社忍痛「斬團」

中國新聞組／北京8日電
中國遊客6日抵達泰國曼谷廊曼國際機場。（新華社）
中國遊客6日抵達泰國曼谷廊曼國際機場。（新華社）

中國重啟出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務後，市場詢問度爆棚。不過，經歷三年疫情停滯，由於航司運力不足和當地接待能力一時難以恢復，遊客出境面臨比以往更高昂的團費，甚至有旅行社因此忍痛「斬團」。為此，各大航司紛紛加開航班，目的地旅行社和車隊也在招兵買馬。

大公報報導，大連海之韻國際旅行社總經理宋左一表示，「防疫政策放開後的第一天，很多人給我打電話諮詢簽證和出國業務，光是我們經手的日本、泰國簽證申請，最近每天就要辦幾十份。」

攜程團隊遊CEO江文表示，團隊出境遊開放的通知一經發出，平台上出境跟團產品搜索量瞬時大漲5倍，帶動海外目的地熱度上漲330%。

宋左一坦言，經歷三年疫情衝擊後，當前團隊出境遊供應鏈面臨的兩大棘手問題，就是航空運力不足帶來居高不下的機票價格和地接能力的短缺，對遊客而言，這些問題直接反映在高漲的團費上。

「普吉島、馬爾地夫以及我們馬上開啟的斐濟線路，團費要比疫情前貴一倍，主要就是因為機票成本。」他舉例，當前最熱門的普吉島或曼谷，因為中國很多城市沒有直飛航班，需要在北京、上海、成都甚至南韓仁川中轉。倘若從大連出發，即使當天中轉也需要8個多小時，而疫情前直飛只需5小時。

與之相對應，過去2800元（人民幣，下同，約412美元）左右的直飛往返機票，現在已經超過4000元。而像往返日本的機票，更是從過去3000元左右一路漲到8000元。

宋左一直言，現在最缺的就是地接導遊和大巴，「重新把車買回來，司機和導遊找回來上崗，都需要時間。」

目的地接待能力未恢復，也困擾旅遊業者。神舟國旅門市公司總經理劉玉松對每日經濟新聞表示，境外目的地不少基礎設施，如專門面向中國旅客的酒店、中餐廳等已經歇業三年，接待條件很糟糕。「我們其實也簽了很多單，衡量之後還是決定將其推遲。如果不能保證成團的質量，還不如不開。」

央視新聞客戶端報導，隨著出境團隊遊試點恢復，多家航空公司正在加快恢復國際及地區航線。包括：東航國際及地區航線2月底將恢復至60條、南航恢復及新開12個目的國家的48條往返航線、春秋航空已恢復24條國際及地區航線、吉祥航空每周計畫執行國際與地區航班超110班。

疫情 航線 簽證

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