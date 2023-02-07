中旅行團奔東南亞 泰滿街放「狂飆」迎客

中國試點恢復出境團以泰國等東南亞國家為主。（取材自新京報）

6日凌晨，阿聯酋航空EK363廣州直飛杜拜的航班從廣州白雲機場起飛，這是中國時隔三年，全國首個出發的出境旅遊團；試點恢復出境團以泰國 、新加坡、柬埔寨等東南亞 國家為主，其中泰國為了迎接中國遊客，滿大街放夯劇「狂飆」；但團隊旅遊業務的通知在臨近農曆年才發出，不少旅行社準備時間不足，因此在昨天出發的旅遊團不多。

來源：YouTube

有網友發布視頻稱，泰國的「突突車」三蹦子上都是高啟強的「身影」，車上還有藍牙音箱，滿大街都在放「狂飆」；對此有泰國司機稱：「我是為了和親愛的遊客有共同語言」。網友調侃「狂飆火到全世界」、「這是迎接財神爺的態度」

新京報報導指出，試點恢復出境團隊遊首日，遊客主要從上海、廣州、杭州等地出發，參加以泰國、新加坡、柬埔寨等為代表的東南亞出境旅遊團。據春秋旅遊介紹，其泰國普吉島首發團的遊客基本都來自上海，團隊中，大多是中青年帶上家裡的長輩出遊。

報導指出，此次出境團隊遊重啟，也給航空公司帶來利好。東航、南航、春秋航空表示，會持續加大國際運力投放，為遊客提供更加豐富的航班選擇。

據報導，東航新恢復的航線 航班主要集中在東南亞和港澳台等目的地，南航恢復及新開往返12個國家的48條航線，傳統的新馬泰旅遊線路在二、三月份需求火爆。春秋航空已恢復24條國際及地區航線，其中，東南亞航線16條。