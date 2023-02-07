親歷土耳其強震 中球員李佳悅：首次感覺離死亡這麼近
土耳其強震後多名運動員失聯。奧運冠軍摔跤手Taha 6日在社交媒體上表示，俱樂部裡30至40名運動員受困需要幫助。此前，加盟土耳其加拉塔薩雷女足的中國國家女子足球隊成員李佳悅則發視頻報平安，稱自己與全隊逃了出來，倖免於難。
來源：YouTube
中新網報導，結束了北京時間5日晚與阿達納的比賽，李佳悅與全隊如往常一樣回到酒店，休整一晚後再返回伊斯坦布爾。
3：0戰勝阿達納女足，李佳悅所在的加拉塔薩雷女足繼續勢如破竹取得6連勝。從上個月初加盟球隊到現在，李佳悅不僅坐穩球隊主力位置，還保持著全勝戰績。
這本是一個美妙的客場之旅，但突如其來的地震打破平靜，演變成一場「逃亡之旅」。
當地時間6日凌晨4點，土耳其發生7.8級地震，震中位於東南部的卡赫拉曼馬拉什省，距李佳悅和球隊所在的客場城市阿達納，僅有200公里的路程。
提起當時的震感，李佳悅感覺樓都要快震倒塌了，不少隊友被嚇哭。她雖然沒哭，但還是很害怕，因為第一次感覺離死亡這麼近。
一向樂觀的李佳悅在社交媒體上給大家報了平安：「佳哥是個堅強的女子，大哥不是白叫的，大家放心吧。」
雖然李佳悅客場比賽所在的城市阿達納離震中很近，但李佳悅所處的位置暫時還比較安全。
「當時震感很強，但是沒有看到有建築物倒塌。」與記者通話時，李佳悅正和球隊一起離開阿達納。
在逃離震中的路上，土耳其再一次出現強震，李佳悅在車上依舊感覺到很強的震感。
雪上加霜的是，在球隊逃離震中的路上，還正好趕上了暴風雪。不過好在球隊在高速休息站買了些食物，可以供來繼續趕路。
相比第一次7.8級強震後的樂觀堅強，在經歷了第二次強震後，李佳悅坦言情緒有些不好，也感到有些恐慌。
另據南方都市報導，北京時間2月6日晚，李佳悅再發視頻，她提到：「剛剛在發生7.8級餘震前，我們從阿達納的酒店撤離出來，然後現在前往安卡拉的路上。但是安卡拉也發生了6.3級地震，現在整個高速路上全都是惡劣極端的天氣，大雪、大風。加油吧，也不知道接下來能怎麼樣，希望大家都平平安安的。」
此外，男足球員吳少聰也在個人社交媒體上報平安。
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