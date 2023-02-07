親歷土耳其強震 中球員李佳悅：首次感覺離死亡這麼近

土耳其6日發生芮氏規模7.8地震。（取材自中新網）

土耳其強震後多名運動員失聯。奧運冠軍摔跤手Taha 6日在社交媒體上表示，俱樂部裡30至40名運動員受困需要幫助。此前，加盟土耳其加拉塔薩雷女足的中國國家女子足球 隊成員李佳悅則發視頻報平安，稱自己與全隊逃了出來，倖免於難。

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中新網報導，結束了北京 時間5日晚與阿達納的比賽，李佳悅與全隊如往常一樣回到酒店，休整一晚後再返回伊斯坦布爾。

3：0戰勝阿達納女足，李佳悅所在的加拉塔薩雷女足繼續勢如破竹取得6連勝。從上個月初加盟球隊到現在，李佳悅不僅坐穩球隊主力位置，還保持著全勝戰績。

這本是一個美妙的客場之旅，但突如其來的地震 打破平靜，演變成一場「逃亡之旅」。

當地時間6日凌晨4點，土耳其發生7.8級地震，震中位於東南部的卡赫拉曼馬拉什省，距李佳悅和球隊所在的客場城市阿達納，僅有200公里的路程。

提起當時的震感，李佳悅感覺樓都要快震倒塌了，不少隊友被嚇哭。她雖然沒哭，但還是很害怕，因為第一次感覺離死亡這麼近。

一向樂觀的李佳悅在社交媒體上給大家報了平安：「佳哥是個堅強的女子，大哥不是白叫的，大家放心吧。」

雖然李佳悅客場比賽所在的城市阿達納離震中很近，但李佳悅所處的位置暫時還比較安全。

「當時震感很強，但是沒有看到有建築物倒塌。」與記者通話時，李佳悅正和球隊一起離開阿達納。

在逃離震中的路上，土耳其再一次出現強震，李佳悅在車上依舊感覺到很強的震感。

雪上加霜的是，在球隊逃離震中的路上，還正好趕上了暴風雪。不過好在球隊在高速休息站買了些食物，可以供來繼續趕路。

相比第一次7.8級強震後的樂觀堅強，在經歷了第二次強震後，李佳悅坦言情緒有些不好，也感到有些恐慌。

另據南方都市報導，北京時間2月6日晚，李佳悅再發視頻，她提到：「剛剛在發生7.8級餘震前，我們從阿達納的酒店撤離出來，然後現在前往安卡拉的路上。但是安卡拉也發生了6.3級地震，現在整個高速路上全都是惡劣極端的天氣，大雪、大風。加油吧，也不知道接下來能怎麼樣，希望大家都平平安安的。」

此外，男足球員吳少聰也在個人社交媒體上報平安。