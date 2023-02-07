親歷土耳其強震 中國男：溫度低 仍有親人失聯

返土耳其探親的小艾（化名）在震後受到驚嚇。（取材自封面新聞）

一名中國男子與土耳其籍妻子去年8月返回妻子故鄉，遇上這次土國百年強震；男子大胡表示，妻子小艾的家人住在距震中最近的城市卡赫拉曼馬拉什，5個小時後仍有親屬未聯繫上，而且當地非常寒冷，更令人擔憂。

封面新聞報導指出，土耳其6日發生芮氏規模7.8地震 ，據當地華人 大胡表示，受災較為嚴重的城市是距震中最近的卡赫拉曼馬拉什，及300公里外的迪亞巴克爾，房屋都有不同程度的坍塌。

大胡說，他和家人生活在土耳其南部梅爾辛，距震中約300公里，地震發生後震感明顯，當時還在睡夢中的他被妻子叫醒，聽到房屋發出嘎吱嘎吱的聲音，「這種感覺很恐怖，感覺吊頂燈隨時都要掉下來。」

等結束晃動後，大胡帶妻兒從10樓逃離到小區空曠區域，其他居民也基本都下樓。大胡說，部分居民下樓後就駕車離開，兩個小時後，大胡帶懷孕的妻子和孩子再次回到家中，「現在很冷，我們應該會待在家，生活暫未受影響。」

地震發生後，大胡和妻子不斷嘗試聯繫親人及朋友；小艾一位朋友的阿姨艾莉住在受地震影響嚴重的迪亞巴克爾，地震發生前，一家人剛離開家，房屋瞬間倒塌，「真是不幸中的萬幸。」

地震發生五個小時後，大胡又發布一條視頻。他說，妻子小艾非常擔心地處震中卡拉曼馬拉斯的親人，至今仍有親人未能聯繫上。

據報導，大胡說，當地政府正在積極救援，但現在非常寒冷，「特別是震中溫度更低，迪亞巴克爾那邊可能都下雪了，救援肯定很難。」地震發生後，各地發布暴雪預警，多地航班全取消；由於天氣條件惡劣，大胡說，不排除出現道路中斷的可能，救援物資和救援人員進入地震災區將面臨同樣嚴峻的問題。

據報導，小艾因喜歡中國文化而到中國，跟丈夫結婚後，在中國一待就是4年。2022年8月30日，大胡和小艾第一次搭機飛往小艾的故鄉土耳其。就在地震發生前一天，大胡和妻子還在土耳其傳播中國文化，他們一起在家裡做了元宵，端到朋友的餐廳請朋友試吃。