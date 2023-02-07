中「流浪氣球」違反國際法？多位學者點頭：很明顯

影片顯示中國氣球被美國軍方擊落瞬間。(視頻截圖)

「流浪氣球 」鬧出風波，中國強調用於科研，並承認「誤入美國領空」，五角大樓除指控「氣球」蒐集情報，並強調侵犯美國領空破壞國際法。BBC引述多名學者意見指出，不管從「領土上空空域的完全和排他主權」，或「芝加哥 國際民用航空公約」的法律框架，中國氣球飛越美國確實違反國際法。

至於美國空軍擊落中國氣球後，北京 指責美國「濫用武力」，但也只稱美方「執意動用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際慣例」，卻未提到此舉違反任何國際法。

BBC報導指出，澳洲國立大學國際法教授羅斯威爾（Donald Rothwell）撰文說，國際法對在其他國家領空使用氣球是有明確規定。他表示，根據國際公約，每個國家都擁有對其「領土上空空域的完全和排他主權」，這意味著，每個國家對他國進入其領空有控制權。

據指出，雖然領空主權的高度上限在國際法中沒有確定，但實際應用中，通常延伸到商用和軍用飛機運行的最高高度，約為4萬5000英尺（約1萬3700米），但超音速協和式飛機的飛行高度是6萬英尺（超過1萬8000米）。據報導，中國氣球也在6萬英尺的高度飄移。

羅斯威爾教授說，有些國際法律框架允許他國尋求進入另一國領空的許可，例如1944年的「芝加哥國際民用航空公約」；「金融時報」指出，中國的「偵察氣球」未經美國政府允許進入美國領空，這種做法「很明顯」違反國際法，因為中國是「芝加哥公約」的簽約國。

此外，美國還有自己的「防空識別區」，它要求所有進入美國領空的航空器表明自己的身分；羅斯威爾教授認為，鑑於這些明確的國際規則，美國對中國氣球的回應有堅實的法律基礎，飛越美國領空只能在有美國許可的情況下進行，中國顯然沒有尋求美國的許可。

華盛頓的智庫「國防民主基金」的中國問題專家辛格爾頓（Craig Singleton）認為，從技術層面看，氣球也是飛行器，必須遵守和飛機同樣的要求。

此外，在美國擊落中國氣球後，中國外交部副部長謝鋒向美國駐華使館負責人提出嚴正交涉，據紐約時報記者儲百亮撰寫的文章指出，儘管中國政府提及可能有進一步行動，但中國政府對氣球被擊落的反應，也暗示他們不想被這項爭執糾纏。

文章並提醒，值得注意的是，中國雖指控美國擊落氣球違反國際慣例，卻未提到此舉違反任何國際法，中國也強調會「堅決維護有關企業的正當權益」，可能有助於說服他人中國政府未直接參與施放氣球。