美媒：氣球事件或中連串失誤「有時左手不知右手幹嘛」

中國偵察氣球侵入美國領空引起國際討論。圖為北京市民在閱讀相關新聞。（美聯社）

華盛頓郵報專欄作家伊格納西斯近日分析，美方尚不清楚中國偵察氣球 為何飛到美國，尤其是在美國國務卿布林肯 原定訪中前夕。中方可能為了展現實力，或是內部強硬派欲破壞布林肯出訪，也可能是一連串失誤造成。另外，中方聲稱這顆「流浪氣球」屬民用，但據多份中國文件顯示，中國對高空氣球科技的軍事用途深感興趣。

伊格納西斯在文中指出，可能是鑒於經濟成長緩慢、人民政治抗爭及新冠疫情管理不善等內部問題，中方企圖透過偵察氣球展現實力。對中國國家主席習近平的好戰政權來說，能讓美國難堪的機會永遠吸引人，尤其華府近來在台海或南海進行「自由航行」。

另一個可能性是中國軍方或強硬派想破壞布林肯出訪。布林肯此行主要目的為尋求建立戰略穩定措施或護欄，降低美中因台灣或其他議題意外爆發衝突的可能性。偵察氣球事件後，布林肯3日宣布延後訪中。

最後一個可能則是一連串失誤所造成，這在任何情報或軍事行動都可能發生，如同一名美國防部官員所說，「有時候左手不知道右手在幹嘛」。

另一名華郵專欄作家沙魯爾指出，這次偵察氣球事件對中方造成的傷害多於美國。北京今年試圖擺出較友好姿態，希望消除國際對中方的不滿。布林肯訪中本可能為美中翻開新頁，此次事件反而凸顯雙方緊張程度。

部分人士認為，習近平與他的核心幕僚可能沒料到會發生偵察氣球事件。今年對習而言是提振中國經濟重要的一年，中方不會想要擾亂與美方改善關係的進程。

另據路透報導，儘管中國外交部一再形容，這顆飄至美國上空的氣球是「民用科研無人飛艇」，因不可抗力進入美國，但中國軍事研究員在最近公開發表的多篇論文中主張，應進一步發展這種飛行器並在特定任務中部署。

報導指出，中國人民解放軍 研究「特殊飛行器」機構的研究員去年4月曾發表論文，指出氣球的軍事用途之一是測試敵方空防。論文寫道：「（氣球可以）誘使敵方啟動防空系統，為實施電子偵察，評估防空系統預警偵測和作戰反應能力提供條件。」

這篇論文及其他解放軍所掌控刊物的若干文章也顯示，中國軍事機構很有興趣研究美國及其他國家過去如何在軍事層面使用氣球，而且中國軍方明顯有意在此領域縮短差距。

上述解放軍機構論文提及，使用氣球成本低是中國應進一步部署它們的原因之一。