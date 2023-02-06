偵察氣球事件 中網民酸美大驚小怪 微博嚴控討論

美國4日在南卡附近海域上空擊落中國偵察氣球。（路透）

中國偵察氣球 現身美國領空遭美方擊落，中國外交部對此發聲明抗議後，美國擊落「民用無人飛艇」話題躍上微博 熱搜。不過，有媒體指出，官方微博專頁管控相關討論，未能瀏覽中國民眾的留言。此外，中國媒體人胡錫進稱，對中國網友來說，這只「流浪氣球」造價不高，而且已經失控，給大家換來一個樂子，夠本了。

法廣網引述路透報導，由於中國主流官方媒體堅持報導官方聲明，一些分析人士正在關注中國官方媒體和網路活動，以尋找任何要求採取更強硬回應的呼聲。但是在中國受到嚴格審查的社交媒體上，幾乎沒有證據表明民族主義的憤怒正在因這一事件而激起，許多網民都在問為什麼為了一個氣球而大驚小怪。一位網民還開玩笑說，「現在，中國衛星可以退役了！」

中央社則指出，中國外交部5日發表聲明，對於美國擊落「民用無人飛艇」表示強烈不滿和抗議，強調這架飛艇屬民用性質，因不可抗力因素進入美國，完全是意外，「美方執意動用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際慣例」。

中國外交部官方微博專頁同步刊出這則聲明，截至5日中午12時，查閱這個專頁可發現該文轉載數3600多次、按讚數1萬8000多次、留言則數1300多則，討論熱烈度為近來最高文章，留言區點進去卻未能見任何訊息。

該官方微博專頁開啟「博主精選評論」，也就是只有通過審核的評論才會被顯示出來。目前外交部官方微博專頁刊載聲明底下留言區為一片空白。

央視CCTV-4中文國際亞洲頻道官方微博專頁也刊登了外交部聲明，聲明底下留言區呈現「由於用戶設置，你無法回覆評論」，相關討論也未能被看見。

另據本報系聯合報報導，環球時報前總編輯胡錫進早前稱，很多中國網友感覺很解恨，寧願把這只「流浪氣球」看成中國對美國有史以來的首次「出擊」。

胡錫進說，中國飛艇飄到美國，一方面證明中國的平流層飛艇研究取得很大進展，一方面說明中國相關公司的技術還不成熟，飛艇的失控問題未得到根本解決。技術進展和它的不成熟是飛艇研究現狀的兩面，有的人為它「嚇了美國人一跳」而驕傲，有的人為它不成熟並且惹出外交糾紛而不開心，各有各的道理。