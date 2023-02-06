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中媒：「流浪氣球」揭眾生相 曝美兩黨惡鬥

中國新聞組／北京6日電
美國擊落疑似中國間諜氣球，中國網友熱議，社群媒體上出現「流浪氣球」的海報。(取材自微博/海報來自nga)
美國擊落疑似中國間諜氣球，中國網友熱議，社群媒體上出現「流浪氣球」的海報。(取材自微博/海報來自nga)

美國擊落疑似中國間諜氣球對美中關係的衝擊持續擴大，中媒分析美方此舉指出，美國兩黨惡鬥的外溢效應已嚴重影響美外交政策制定，甚至在一定程度上劫持了美國政府的外交取態。這次事件是美國民主共和兩黨一次「面對中國誰更強硬？」新一輪惡鬥，共和黨「指鹿為虎」，民主黨「連夜挽尊」，中國無辜偏航的「流浪氣球」成了美國朝野惡鬥的靶子。

直新聞特約評論員吳蔚分析指出，美方先說氣球不構成軍事和人身威脅，後又改口稱其為「間諜氣球」並開火擊落，這個前後不一、自相矛盾充分暴露了美方在欺騙自己的民眾，也在欺騙國際輿論。

吳蔚指出，這些年美國兩黨惡鬥的外溢效應已嚴重影響美國的外交政策制定，甚至一定程度上劫持了美國政府的外交取態。吳蔚研判，「流浪氣球」事件是美國民主共和兩黨新一輪惡鬥，是一次典型帶有政黨色彩的輿論文宣戰。是小事化大、無風起浪，本質上是一次「面對中國誰更強硬？」的朝野鬥狠。秀給選民看，做給盟友看。

隨著美國國內輿論逐漸完成所謂「間諜氣球」的形象建構，共和黨籍政客試圖進行一輪所謂「民主黨對華軟弱、拜登布林肯之流通共」的議程設置，進而完成對美國民眾民族主義情緒的煽動。共和黨人甚至希望民主黨主導的美國現政府無動於衷，讓這架飛艇化作「中國威脅論」的飛行橫幅飄過整個美國上空。

民主黨則是，當這架無人飛艇都快飛出美國領空進入大西洋公海之前，拜登抓住最後的「窗口」下令開火，這顯然是「為了擊落而擊落」，「為了不讓碎片落地損害美國民眾」。

吳蔚指出，共和黨「指鹿為虎」將拜登政府架在火上烤，民主黨「連夜挽尊」感謝F-22飛行員「精湛一擊」，這架無辜的偏航無人飛艇成為了美國朝野惡鬥的靶子。

氣球 民主黨 共和黨

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