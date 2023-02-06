美：中偵察氣球艦隊聽令解放軍 遍5大洲、侵犯他國主權

中國高空偵察氣球飄到美國本土領空引發軒然大波，圖為美軍所使用的高空偵察氣球。（取材自臉書）

中國偵察氣球 日前侵入美國領空，行經敏感軍事地點後遭美軍擊落。無獨有偶，CNN報導哥斯大黎加和哥倫比亞有關當局證實，上周也曾在兩國領空偵察到類似的白色大氣球。美國廣播公司新聞網引述美國國防部 官員報導，指中國的偵察氣球遍布全球五大洲，是解放軍 氣球艦隊的一環。

哥倫比亞空軍證實，3日在該國領空偵察到「特徵類似的氣球」。哥國空軍3日發表聲明表示，空軍正與其他國家和機構合作找出氣球的來源，這枚氣球在被哥國國防系統追蹤後，已離開該國領空。

聲明表示，這枚氣球「對國家安全和國防，以及飛航安全沒有威脅」。

哥斯大黎加4日晚間也證實，2日在首都聖荷西上空看到類似被美國擊落的白色氣球。哥斯大黎加民航局局長艾利松多(Fernando Naranjo Elizondo)告訴CNN，在聖荷西上空看到的氣球，「不是哥斯大黎加的氣球」。

他說，這枚氣球沒有在哥斯大黎加境內繼續行進，該國沒有進一步調查的計畫，「因為氣球已經消失了」。

另外，美國國防部官員則指出，「這類氣球全是（中國）氣球艦隊的一環，發展用來執行偵察任務，並侵犯了其他國家的主權」。這位官員並說：「這類活動通常是在中國人民解放軍的指示下進行。」

這位官員說：「過去幾年，五大洲的國家上空都曾看見過中國氣球，包括東亞、南亞與歐洲。」

美國高階官員反駁了中國有關這些氣球只作為天氣用途的說法，說這些氣球確實是用來進行偵察。這位官員表示，「這些氣球配有偵察設備，而這些設備與常規的氣象或民用研究通常並無關連」。

官員說：「這些氣球還有一項顯著特徵，那就是底部懸有金屬支架，上面有著收集艙設備與太陽能電池板。」

紐約時報另引述不具名官員報導，五角大廈自2021年來已調查366起「最初無法解釋」的事件，其中163起涉及氣球。這些發生異常監視的地點包括內華達州法倫海軍航空基地和日本的美軍陸戰隊岩國航空基地，但未點名中國是幕後黑手。