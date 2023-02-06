韓媒：自中入韓旅客 陽性率為零 為一個多月來首次

據南韓中央防疫對策本部發布的數據，4日自中國入境旅客的新冠落地檢陽性率為零。(取材自環球網)

韓聯社消息稱，據南韓 中央防疫對策本部4日發布的數據，當天自中國入境旅客的新冠落地檢陽性率為零。報導聲稱，這是南韓對自中入境的短期停留人員實施新冠落地檢後時隔一個多月以來的首次。

環球網引述韓聯社稱，據統計，當天自中國入境人員共有1136人，其中164人在入境後接受新冠核酸檢測 ，沒有人確診感染新冠。

報導稱，南韓政府從上月2日起對自中入境人員實施落地檢。南韓防疫部門上月5日起要求所有自中入境人員須在登機前提供行前48小時內核酸檢測陰性證明或行前24小時內醫療機構開具的抗原檢測陰性證明，此後陽性率逐步下滑。

報導還提到，在自中國入境人員的落地檢陽性率持續下滑、確診病例持續減少的情況下，期限為本月底的落地檢和暫停簽發中國公民赴韓短期居留簽證 措施是否會提前取消備受關注。

報導指出，南韓1月2日起自中國入境的所有人員必須在抵達仁川機場後接受新冠核酸檢測，檢測結果呈陽性者須在臨時隔離設施進行為期7天的隔離。南韓駐中國外交機構限時停發赴韓短期簽證。中國駐南韓大使館1月10日發布關於暫停簽發南韓公民赴華短期簽證的通知，中國外交部發言人汪文斌就暫停簽發韓公民赴華短期簽證表示，我們再次呼籲相關國家從事實出發，科學適度製定防疫措施，不應藉機搞政治操弄，不應有歧視性做法，不應影響國家間正常的人員交往和交流合作。

而據韓聯社2月1日報導，中國當天起對自南韓入境旅客進行核酸檢測，但只有自韓外籍旅客接受檢測，中國籍旅客則免檢測入境。對此，中國外交部發言人毛寧當天在外交部例行記者會上表示：「我們願同各國一道，盡可能便利中外人員往來。但對個別國家執意採取針對中國公民的歧視性措施，我們不得不按照對等原則回應。」