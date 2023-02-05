10馬赫攻擊 航母「殺手鐧」 鷹擊21罕見曬性能

解放軍罕見曝光「鷹擊21」高超反艦導彈性能參數。(取材自微信)

解放軍 戰略支援部隊官方微博「中國戰略支援」日前罕見公開「鷹擊21」反艦導彈的作戰性能，其被認為是解放軍海軍打擊航母等大型水面艦隻的「殺手鐧」。

北京 青年報微信 公眾號「政知道」報導，去年4月，解放軍官方披露055萬噸驅逐艦發射新型反艦導彈畫面。彼時，媒體猜測稱這款新型導彈是海軍「鷹擊21」反艦彈道導彈，是一款艦載高超聲速武器。

不過，此前的媒體分析一直停留在猜測階段，而今，解放軍官方發文證實。同時，還罕見披露這款新型導彈的具體性能參數。

近日，「中國戰略支援」披露，全程6倍音速飛行的它，將讓海上戰艦難以對其進行攔截。

文章稱，資料顯示，「鷹擊21」在末端攻擊階段的速度可以達到驚人的10馬赫（10倍音速），在最後砸向敵人的時候，速度可以達到每秒3400米，現階段任何反導武器系統均無法攔截。

軍事評論員宋忠平分析，對海軍來講，「鷹擊21」是首款高超聲速彈道導彈，可以反艦也可以對地打擊，它讓海軍擁有在遠離本土的大洋中一擊制勝的「殺手鐧」武器。同時，「鷹擊21」可以依靠艦載發射，這讓解放軍區域拒止能力、範圍上了一個大台階。

此外，「中國戰略支援」還透露一項消息。在去年底珠海航展上亮相的「YJ-21E」導彈為「鷹擊21」外貿型號。現階段「YJ -21E」外貿型號公開展出，說明自用版本的「鷹擊21」艦載高超音速導彈已經不是海軍最先進的艦載高超音速導彈，更先進的艦載高超音速導彈很可能已經出現。