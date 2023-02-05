中副外長訪莫斯科 未證實習近平是否訪俄

中國副外長馬朝旭（右）近日訪俄，舉行雙方外交磋商。左為俄外長拉夫羅夫。（取材自中國外交部官網）

在與美國關係持續緊繃之際，北京 當局轉而強化中俄關係。中國副外長馬朝旭在俄烏戰爭即將屆滿周年之際到訪俄羅斯 ，並舉行中俄外交部門磋商。馬朝旭指出，願與俄方一起推動雙邊關係在「新的一年取得新進展」。俄國 外交部則表示，雙方都認為應盡快恢復兩國面對面接觸、人員往來等交流。

據中國外交部消息，馬朝旭2至3日赴俄羅斯舉行中俄外交部門磋商，並與俄外長拉夫羅夫會面。馬朝旭提到，中方願與俄方一道，落實兩國元首達成的重要共識，推動雙邊關係在新的一年取得新進展。俄方則指，願與中國深化多邊層面戰略協作，推動俄中關係到更高水平。

另外，俄羅斯衛星通訊社援引俄國外交部說法指出，俄國副外長魯登科與馬朝旭在會談期間一致表示，將推動俄中關係向前發展，雙方還討論今年拓展雙邊關係前景問題。同時，雙方對俄中關係的現狀給予高度評價，並對國際和地區問題深入交換意見，重申將加強對外政策協調並明確進一步加強協調的步驟。

對於中國疫情解封之後的相關政策，俄國外交部表示，雙方都認為應「盡快恢復兩國間的面對面接觸、雙邊旅遊、人員往來和人文交流」。雙方還指出，不接受對抗性政策，不接受個別國家企圖干涉別國內政並用制裁等非法手段限制其經濟發展的做法。雙方並確認將堅定捍衛兩國的主權、安全和發展利益，「共同建立一個更加公正、民主、多極化的世界秩序」。

俄國外交部1月31日宣布，習近平將於今年春季訪問莫斯科，這是雙邊關係的「頭等大事」。拉夫羅夫2日進一步指出，俄國與中國沒有建立軍事聯盟，但雙方關係高於傳統理解的軍事聯盟質量，「沒有限制或界限，也沒有禁忌話題」。

拉夫羅夫2日接受俄國家官方媒體「今日俄羅斯」專訪時還表示，在當前複雜形勢下，中國已開始降低對美西方體系的依賴，以確保自身利益不受美金融霸權損害。中國「一帶一路」建設與歐亞經濟聯盟對接順利推進，有助於推動地區一體化進程，促進建立更加公平的國際秩序。