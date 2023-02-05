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美擊落中國氣球 中國防部：保留必要手段處置權利

紐時：1只氣球 暴露中美關係的脆弱

中國新聞組／北京5日電
中美兩國關係近期因一顆偵查氣球緊張升級。圖為美國駐北京大使館。(歐新社)
中美兩國關係近期因一顆偵查氣球緊張升級。圖為美國駐北京大使館。(歐新社)

中央社引述紐約時報指出，美國軍事官員口中一只中國「高空監視氣球」本周在蒙大拿州上空被發現，連同美國國務卿布林肯決定暫緩訪問中國，再次暴露出中、美關係的脆弱。中美多年來的緊張關係，看似就要略有改善，如今卻因這只氣球前功盡棄。

上述氣球的位置一經披露，就激化了美國兩黨的怒氣，有人主張將氣球擊落。拜登政府的操作空間也因此變得相當有限。

亞洲社會政策研究所執行主任但若雲（Rorry Daniels）表示：「這是一件小事引起嚴重後果。看看美、中關係的歷史及過去到現在各個不同階段，就知道這樣的情況令人難以置信。」

中國一直想要降低對外緊張關係，以集中精力修補陷入困境的經濟、走出新冠疫情造成的孤立情況。中國國務院副總理劉鶴一月便出席在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會，以爭取外資，並宣告中國再次為外商開放。

分析家指出，在這樣的背景下，一顆看似中國間諜氣球為何會出現在美國上空，透露出中國政府在對地緣政治主要競爭對手美國所應採取的戰略方面，出現內部分歧。

曾任白宮國家安全會議中國事務主任、現任美國布魯金斯研究所高級研究員的何瑞恩（Ryan Hass）說：「中國近來對美國所傳達的外交訊息整體方向，是設法降低緊張。但間諜氣球事件與整體訊息並不一致，令人懷疑中國安全系統內部的協調品質。」

何瑞恩表示，中、美關係若進一步惡化，中國國家主席習近平擔待不起。在中國菁英分子眼中，成功處理此一關係是習近平的主要職責之一。但在習近平主政下，美國已重創華為等中國電信業巨擘、對關鍵半導體技術出口（至中國）實施廣泛禁令，並已與亞洲各國鞏固軍事關係。

何瑞恩說：「布林肯非常高調延後訪中，可能使中國內部對習近平處理中、美緊張關係的能力產生質疑。在他主政十年期間，中、美出現了歷史性的緊張關係，相關問題已經成了他整體施政表現上持續存在的弱點。」

一些其他專家則提出不同的推測。他們認為，中國可能故意要讓美國發現那只氣球，藉此重新掌握雙邊關係主動權，並衡量美國在遭遇中國測試時的決心。

法廣網報導，日本資深媒體人矢板明夫在臉書評論，由此看出習近平政權的外交缺乏主軸、內部混亂，處理重大問題也顯得頗為草率。

矢板明夫指出，若是按照中國外交部的慣例，遇到這種事情最重要的是「保持口徑一致」。但是這一次，外交部的聲明、發言人的發言、和王毅的談話，講的內容都不太一樣，呈現出內部混亂的現狀。

氣球 習近平 布林肯

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