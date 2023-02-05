日本擬限制半導體出口 日媒：針對北京

圖為荷蘭艾司摩爾（ASML ）半導體公司廠區作業。(路透)

日本 共同社4日引述多名日本政府相關人士報導，為預防其先進半導體技術遭轉為軍用，日方當天已大致決定，將對這種尖端技術實施出口管制。該報導認為，此舉是針對中國，但日本政府在相關新規定中，將不會點名北京 。

美國拜登 政府迄今尋求日本、荷蘭等國聯手，擴大半導體技術的管制範圍。日本政府同意合作，並擬定前述的具體做法。據報導，日本修訂後的「外匯及外國貿易法」，將禁止日本的設備用於研發與製造半導體，該法將在經濟產業大臣西村康稔簽署後公布，最快將在今年春季開始實施。

路透同日亦引述消息人士報導，日荷已同意跟進美國，中止出口尼康公司（Nikon）等業者生產的半導體製造設備，防止中國研發出能夠用於強化軍力的先進晶片。

由於美方將製程14奈米的半導體技術列為主要管制對象，故經產省修法的方向也是針對類似產品。今後除了使用美國技術的產品，拜登政府還將擴大管制未使用美國技術的產品，像日本的東京威力科創與荷蘭的艾司摩爾（ASML ）等半導體相關公司，均可能因此受影響。

此外，據自由亞洲電台報導，日本內閣府3日公布的外交相關輿論調查結果顯示，在對各國「沒有親近感」和「相對沒有親近感」的設問中回答合計結果為，俄羅斯上升8.3個百分點至94.7%，中國上升2.8個百分點至81.8%；南韓則下降8.7個百分點至53.7%。