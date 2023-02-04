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影／網傳「中國間諜氣球遭擊落」 五角大廈未證實

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疑受虐後 旅美熊貓樂樂離世 終年25歲 網：國寶來不及回家了

中國新聞組／北京4日電
旅美大熊貓「樂樂」離世，終年25歲。（取材自維基百科）
旅美大熊貓「樂樂」離世，終年25歲。（取材自維基百科）

鬧出疑似受虐風波的旅美大熊貓樂樂離世，終年25歲。美媒報導，據美國田納西州孟菲斯動物園當地時間2月3日上午發布的一份聲明，樂樂在睡夢中離世，死因尚未確定，園方正在調查。中國網友聞訊表示，國寶來不及回家了。

來源：YouTube

中國網此前報導指出，中國動物園協會透露，儘管在孟菲斯動物園的兩隻大熊貓丫丫和樂樂得到悉心照顧，但由於牠們已進入老年期，且丫丫患有皮膚病，中國動物園協會已與美方積極協商，盡早接回兩隻大熊貓。

作為中美共同保護和研究大熊貓計畫的一部分，雌性大熊貓丫丫和雄性大熊貓樂樂2003年4月抵達孟菲斯動物園開始旅美生涯，協議期限為10年，2013年到期後又延長10年。

此前路透報導指出，丫丫和樂樂的生活情況一直備受關注，有保護動物組織批評孟菲斯動物園對丫丫和樂樂提供的照顧不足，讓牠們的健康狀況出現惡化，網友形容丫丫瘦骨嶙峋，形同「乾屍」。中國網友先前還發起「救回」兩隻大熊貓的連署活動。

中國多家自媒體報導，前段時間，美國網友拍攝一段關於丫丫生活現狀的視頻，只見在短短的50多秒時間裡，丫丫竟然在籠子裡跪地不起，不停地磕頭。

透過視頻與照片還發現，丫丫瘦得令人驚訝，且精神委靡，籠子非常髒，而且也沒有新鮮的竹子吃，生活環境越來越差，更奇怪的是，丫丫和樂樂都不同程度地出現刻板行為，在髒亂的展廳裡晃著腦袋來回不停地走，看起來好像很焦慮。特別是丫丫的異常行為非常明顯。網友擔心牠們出現精神和健康方面的問題，希望有關部門能夠早日接丫丫回國，不要再讓美國人繼續折磨牠們。

美方解釋，兩隻熊貓這麼消瘦的原因是因為牠們已經進入了老年時期，長相和精氣神上都與之前相差大不足為奇。經過醫學檢查，丫丫只是感染了皮膚病而已，並沒有其他大問題。網友稱，其他動物園的老年大熊貓並不是這樣，例如旅日大熊貓「永明」，年齡比丫丫大8歲，但「永明」不僅吃得白白胖胖的，而且毫無異常行為，身體狀況非常良好。

動物園 田納西州 醫學

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