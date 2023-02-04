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IMF：中復甦 貢獻全球經濟1/4

中國新聞組／北京4日電
IMF表示，中國經濟預計今年將貢獻全球經濟成長的1/4，儘管疫情和房地產業的不確定性可能會阻礙成長動能。（歐新社）
IMF表示，中國經濟預計今年將貢獻全球經濟成長的1/4，儘管疫情和房地產業的不確定性可能會阻礙成長動能。（歐新社）

國際貨幣基金（IMF）昨天表示，中國經濟預計今年將貢獻全球經濟成長的1/4，儘管疫情和房地產業的不確定性可能會阻礙成長動能。IMF敦促北京進行重大改革，否則經濟增長將長期低於4%。

綜合媒體報導，在實施近三年的嚴格防疫限制措施後，北京當局去年12月突然宣布結束動態清零政策，這項政策不但重創經濟並引發廣泛抗議。受到嚴格封控措施，以及關鍵房地產行業危機加深的打擊，中國2022年經濟成長率只有3%。

國際貨幣基金在對中國經濟的年度評估中說：「隨著防疫限制措施鬆綁後，流動性和活動的回升，中國經濟今年將出現反彈，並提振全球經濟。」國際貨幣基金說：「這對中國和世界來說都是好消息，現在預計中國經濟將為今年的全球（經濟）成長貢獻1/4。」然而，評估也警告，未來將面臨「重大經濟挑戰」。

評估稱：「房地產市場的萎縮仍是主要的不利因素，新冠病毒的演變也仍存在一些不確定性。」

國際貨幣基金說：「長期而言，（經濟）成長的不利因素包括人口下滑和生產力成長放緩。」

另外，評估列舉了一系列可能會響到中國經濟增長的問題，其中包括房地產行業深度疲軟、人口的下降、生產率增長放緩、以及新冠病毒產生新的變異毒株等。其中，人口下降和生產率增長放緩將是影響中國經濟長期增長的兩個主要問題。

IMF官員表示，為了加快釋放中國經濟的增長潛能，北京應該進行「重大的結構改革」。

IMF官員敦促中國決策者採取範圍廣泛的經濟結構改革，確保民營企業和國有企業之間有著一個公平的競爭環境。如果沒有相關的改革，IMF表示，「我們估計今後五年中國的經濟增長將低於4%。」

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