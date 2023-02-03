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反擊美半導體封殺 中禁止稀土技術出口

記者葉文義／綜合報導
中國的稀土儲量居世界第一。據稱，中國稀土儲量的90%集中在內蒙古的白雲鄂博稀土礦。(路透)
中國的稀土儲量居世界第一。據稱，中國稀土儲量的90%集中在內蒙古的白雲鄂博稀土礦。(路透)

美國封殺中國發展半導體技術，中國政府開始出招，商務部擬定禁止出口技術的目錄，其中就包括稀土技術出口，將成為中國反擊美國封殺重要手段。

中國商務部公布新修訂的《中國禁止出口限制出口技術目錄》共139項，包括禁止出口技術24項，限制出口技術115項，禁止／限制出口技術主要涉及互聯網與信息、光伏（太陽能）與新能源、自動駕駛、生物醫藥等，都是近年來中國快速發展的相關領域。

其中第11項是禁止稀土的提煉、加工、利用技術的出口。控制要點有四個，一是稀土萃取分離技術；二是稀土金屬及合金材料的生產技術；三是釤鈷釹鐵硼、鈰磁體製備技術；四是稀土硼酸氧鈣製備技術。

對此，中國投行中金公司指出，中國對全球稀土產業具備全面的控制力，分別在儲量、礦產量、冶煉和磁材供應方面占全球的37％、60％、94％和93％。同時，中國在稀土萃取分離及具體的金屬和合金生產技術上處於全球領先，在這種的全面控制力基礎之上，中國將相關技術第一次明確列為禁止出口，是對海外產業封鎖的有力反制措施。

美國有晶片技術，中國有晶片設備原料（稀土）。過去，封鎖稀土出口多次被中國作為政治籌碼反制美國，這次中國再打稀土牌，中美科技戰將愈演愈烈。

據外電報導，荷蘭外貿部長施萊納馬赫（LiesjeSchreinemacher）先前表示，荷蘭有近九成的半導體設備關鍵原材料都需要從中國進口。美國權威雜誌《外交政策》也曾表示，一旦採取措施，美國的電子產品、石油精煉、飛機引擎，再到鐳射都會受到衝擊。

值得留意的是，這次中國商務部還新增光伏（太陽能）矽片製備技術、雷射雷達系統、用於人的細胞複製和基因編輯技術、CRISPR基因編輯技術、合成生物學技術、農作物雜交優勢利用技術、散料裝卸輸送技術等七項技術，進入禁止或限制出口技術條目。

稀土 商務部 晶片

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