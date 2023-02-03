涉及強迫勞動 美扣留新疆鋁製品 中：採措施維權

對於美國扣留來自新疆鋁製品，中國外交部發言人毛寧2日表示將採取必要措施。圖為毛寧日前主持記者會。（美聯社）

美國政府近日開始扣留來自新疆 的鋁製品，並宣稱這些是涉及強迫勞動的產品。對此，中國外交部批評這是經貿合作政治化，強調「將採取必要措施，堅定維護中國企業的正當合法權益」。

中國外交部發言人毛寧2日下午針對出口美國新疆鋁製品遭扣留一事表示，美國以根本不存在的「新疆強迫勞動」為藉口，將正常的經貿合作政治化，非法扣留有關產品，違反國際貿易規則，破壞國際產供鏈穩定，最終也將損害美國的利益。

她敦促美方「停止對中國企業的無理打壓，中方將採取必要措施，堅定維護中國企業的正當合法權益」。

此前據彭博報導，丹麥航運巨頭馬士基（Maersk）表示，美國開始扣押從中國進口、疑似涉及強迫勞動的鋁製產品，特別是來自新疆地區產品。馬士基1月31日於官網指出，美國海關與邊境保護局（CBP ）已向進口商發出扣押通知，這項措施大多將鎖定用於汽車零件的鋁。而新加坡聯合早報則引述美國貿易部數據指出，美國幾乎不從中國進口原鋁，每月從中國進口的增值產品不到2.4萬噸。

美國總統拜登2021年12月23日簽署「防止強迫維吾爾 人勞動法」（UFLPA），條文規定CBP局長應推定任何在新疆維吾爾自治區完全或部分開採、生產或製造的貨物、商品、物品與產品，皆受到美國1930年關稅法第307款（禁止使用強迫勞動產品）限制。

當時新疆自治區政府發言人徐貴相表示，「美國的魔爪伸得太長，已經超出了法律範疇，成為一種政治操弄，一種惡搞」。他強調，新疆的勞動狀況，由新疆各族勞動者說了算，「用不著美國瞎操心。美國倒是應該管一管本國的強迫勞動問題，特別是應該制定一個『印第安人強迫勞動預防法案』」。