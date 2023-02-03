布林肯訪華前夕 中媒：美加碼遏中 1天3行動

美國國務卿布林肯將訪華，中國媒體指控，美方卻加大對中國的打壓力道。（路透）

美國國務卿布林肯 將訪華，但美方卻加大對中國的打壓力道。中國官媒指出，24小時內，美國在經貿、高科技領域對中國策動至少三次大行動，其密集和嚴重程度都是自美推行遏華戰略以來罕見，讓人懷疑美方的動機。

中國官媒環球時報旗下公眾號補壹刀昨天發文指出，美方在24小時內對中國策動至少三次大的行動，發生在布林肯即將訪華之際，在很大程度上反映出華盛頓真實的對華態度。對布林肯訪華會不會帶來中美緊張關係的緩和，國際社會的期待因為這三個行動遭到削弱。

美方針對中國的第一個行動是，1月31日，美國和印度 的國家安全顧問在華盛頓宣布啟動「關鍵與新興技術倡議」（iCET），國際輿論皆指美印此舉意在針對中國展開競爭。但一位印度問題專家說，美國想通過「友岸外包」讓印度取代中國「世界工廠」地位，顯然行不通。因為印度關稅高、法律對外資企業不友好等原因，許多美企業赴印投資的意願仍不高。

美方第二個行動是，1月31日，美國國會參眾兩院提出2023年版本的「中國貿易關係法案」，要求廢除中國的永久正常貿易關係（PNTR）地位，即撤銷中國的永久最惠國待遇，恢復到2001年以前的狀態。文章指出，法案一旦通過，效果將是災難性的，西方政客升級對華貿易戰將易如反掌，世貿組織的運行也會受到更大的衝擊。

美方第三項行動是，美國貿易代表辦公室1月31日公布「2022年假冒和盜版惡名市場評估」，把微信 的電子商務系統確定為「最大的假冒商品平台之一」，阿里巴巴的全球速賣通和淘寶網以及百度網盤等多家在線平台也都榜上有名。加之近期，美政府正考慮徹底切斷華為與美國供應商關係，很難不讓人懷疑，在布林肯訪華之前，美國種種一層疊一層的對華動向意欲何為。

文章引述復旦大學教授宋國友表示，美國這系列動作雖然密集，但與近期布林肯訪華的關聯度不是很大。但無論美國有著怎樣的所謂「既定規畫」，在布林肯訪華前夕，這些動作釋放出的信息都是有害的。中美之間存在競爭，但競爭應該被控制在公正合理範圍內，今天的全球經濟復甦更需要的是中美兩國的合作。

文章指出，中方期望布林肯訪華能為中美兩國帶來更多對話，但也希望在接觸和對話後，美國能以更理性的態度遵守其所做出的承諾，而不是一次又一次地加深對中國的打壓，消耗世界的期待。