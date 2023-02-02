美日荷實施新禁令 習促加快科技自立 解決「卡脖子」

中共總書記習近平指出，要加快科技自立自強步伐，解決外國「卡脖子」問題。(新華社)

中美科技衝突正酣，中共 總書記習近平 近日強調，要加快科技自立自強步伐，解決外國「卡脖子」問題。此前，美國與日本、荷蘭達成協議，針對出口到中國的半導體製造設備實施新禁令。專家認為，這將使美國對中國半導體的管制更加完整與到位，預期美國未來對中國的管制措施與範圍將進一步擴大。

新華社報導，中共中央政治局1月31日就加快構建新發展格局進行第二次集體學習，習近平在主持學習時作出上述表示。

習近平指出，要加快科技自立自強步伐，解決外國「卡脖子」問題。健全新型舉國體制，強化國家戰略科技力量，優化配置創新資源，使中國在重要科技領域成為全球領跑者，盡早成為世界主要科學中心和創新高地。

他表示，要搞好統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡，實現國民經濟良性循環。

他說，防止各地搞自我小循環，打消區域壁壘，真正形成全國統一大市場。進一步深化改革開放，增強國內外大循環的動力和活力。完善產權保護、市場准入、公平競爭、社會信用等市場經濟基礎制度，加強反壟斷和反不正當競爭。

另據中央社報導，台灣工研院產科國際所研究總監楊瑞臨表示，美國去年10月擴大管制出口中國半導體製造設備，但禁令存在破口，曝光機是最大的破口。

楊瑞臨說，先前管制出口中國的微影設備僅在於7奈米以下先進製程用的極紫外光（EUV）設備；隨著美國與荷蘭、日本達成協議，對中國的管制將進一步擴及40奈米等成熟製程用的深紫外光（DUV）設備。

楊瑞臨認為，美國對中國半導體的管制將更加完整與到位，幾乎涵蓋所有矽基半導體前段製程，應用領域自雲端運算，擴大到微控制器、網路、行動通訊及物聯網等。

他預期，美國對中國的管制措施仍會持續進行，管制範圍也會進一步擴大，包括先進封裝、量子電腦與第3代半導體等，都是美國可能對中國進行管制的領域。

此外，華爾街日報報導，美國總統拜登政府官員本周與一個印度 官員代表團和美國行業高管舉行了會議，尋求促進在印度的技術發展和投資。報導分析，這是美國打造中國替代選項的更廣泛行動的一部分。

據報導，美國國家安全顧問沙利文表示，中國不斷擴大的全球影響力所帶來的挑戰，對印度政府的理念產生了深刻影響，對其他國家政府也是如此。他表示，這方面因素構成了此次討論的背景。