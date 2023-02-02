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美日荷實施新禁令 習促加快科技自立 解決「卡脖子」

中國新聞組／北京2日電
中共總書記習近平指出，要加快科技自立自強步伐，解決外國「卡脖子」問題。(新華社)
中共總書記習近平指出，要加快科技自立自強步伐，解決外國「卡脖子」問題。(新華社)

中美科技衝突正酣，中共總書記習近平近日強調，要加快科技自立自強步伐，解決外國「卡脖子」問題。此前，美國與日本、荷蘭達成協議，針對出口到中國的半導體製造設備實施新禁令。專家認為，這將使美國對中國半導體的管制更加完整與到位，預期美國未來對中國的管制措施與範圍將進一步擴大。

新華社報導，中共中央政治局1月31日就加快構建新發展格局進行第二次集體學習，習近平在主持學習時作出上述表示。

習近平指出，要加快科技自立自強步伐，解決外國「卡脖子」問題。健全新型舉國體制，強化國家戰略科技力量，優化配置創新資源，使中國在重要科技領域成為全球領跑者，盡早成為世界主要科學中心和創新高地。

他表示，要搞好統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡，實現國民經濟良性循環。

他說，防止各地搞自我小循環，打消區域壁壘，真正形成全國統一大市場。進一步深化改革開放，增強國內外大循環的動力和活力。完善產權保護、市場准入、公平競爭、社會信用等市場經濟基礎制度，加強反壟斷和反不正當競爭。

另據中央社報導，台灣工研院產科國際所研究總監楊瑞臨表示，美國去年10月擴大管制出口中國半導體製造設備，但禁令存在破口，曝光機是最大的破口。

楊瑞臨說，先前管制出口中國的微影設備僅在於7奈米以下先進製程用的極紫外光（EUV）設備；隨著美國與荷蘭、日本達成協議，對中國的管制將進一步擴及40奈米等成熟製程用的深紫外光（DUV）設備。

楊瑞臨認為，美國對中國半導體的管制將更加完整與到位，幾乎涵蓋所有矽基半導體前段製程，應用領域自雲端運算，擴大到微控制器、網路、行動通訊及物聯網等。

他預期，美國對中國的管制措施仍會持續進行，管制範圍也會進一步擴大，包括先進封裝、量子電腦與第3代半導體等，都是美國可能對中國進行管制的領域。

此外，華爾街日報報導，美國總統拜登政府官員本周與一個印度官員代表團和美國行業高管舉行了會議，尋求促進在印度的技術發展和投資。報導分析，這是美國打造中國替代選項的更廣泛行動的一部分。

據報導，美國國家安全顧問沙利文表示，中國不斷擴大的全球影響力所帶來的挑戰，對印度政府的理念產生了深刻影響，對其他國家政府也是如此。他表示，這方面因素構成了此次討論的背景。

印度 習近平 中共

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