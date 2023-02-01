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今日烏克蘭 明日東亞？ 中國外交部：亞太不歡迎冷戰思維

記者黃雅慧／即時報導
北約秘書長史托騰柏格近日訪問日本與南韓，討論應對中國威脅。(Getty Images)
北約秘書長史托騰柏格近日訪問日本與南韓，討論應對中國威脅。(Getty Images)

北約秘書長史托騰伯格日前訪日，提到北約須團結應對中國的安全威脅，並稱今日發生在歐洲的事情明顯可能發生在東亞。對此，中國外交部發言人毛寧1日在記者會上回應，中國始終是世界和地區和平穩定的維護者，並強調亞太不是地緣爭奪的戰場，不歡迎冷戰思維。

毛寧說明，中方已多次就北約相關問題表明立場。北約一方面聲稱自己是區域性防禦性聯盟的定位沒變化，一方面不斷突破傳統的防區和領域，不斷加強同亞太國家的軍事安全聯繫，渲染「中國威脅」，有關動向應當引起地區國家的高度警惕。

毛寧指出，中國始終是世界和地區和平穩定的維護者。在熱點問題上，中方始終積極勸和促談，推動局勢降溫。「北約應當認真思考自己為維護歐洲安全發揮了什麼作用。我想強調的是亞太不是地緣爭奪的戰場，不歡迎冷戰思維、陣營對抗。」她說。

至於日本與北約同時對中俄軍事合作發展感到擔憂一事，毛寧回應，日本的軍事安全動向一直備受亞洲鄰國和國際社會的關注。日本應當認真汲取歷史教訓，堅持走和平發展道路，不要做破壞地區國家間相互信任，損害地區和平穩定的事情。

綜合媒體報導，北約秘書長史托騰伯格近日展開亞州行，並於1月31日會見日本首相岸田文雄，他會面期間呼應岸田對「今日烏克蘭，明日東亞」的擔憂，批評中方擴大軍事力量、威脅台灣，同時警告，北京正密切關注烏俄戰況，將會從中汲取，可能影響未來決策的經驗教訓。

北約 日本 北京

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