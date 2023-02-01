我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冰風暴襲中南部 逾1900航班取消 3000萬人受衝擊

川普之後第二人？美前駐聯合國大使海理傳將參戰2024

中國擴大買俄羅斯天然氣 促用本幣結算

記者廖士鋒／北京1日電
俄羅斯內閣批准「中俄遠東天然氣管道」協議草案，雙方鼓勵對這條管線的天然氣供應使用本國貨幣進行支付。(路透)
俄羅斯內閣批准「中俄遠東天然氣管道」協議草案，雙方鼓勵對這條管線的天然氣供應使用本國貨幣進行支付。(路透)

中國與俄羅斯的關係持續有進展，近日除了中國國家主席習近平春季即將到訪的消息已獲得俄羅斯外交部證實外，在雙邊貿易結算上，俄國通過的「中俄遠東天然氣管道」協議草案，鼓勵擴大使用本國貨幣，料將在雙方談判結束後簽署。

綜合塔斯社、俄羅斯衛星通訊社昨日消息，俄羅斯內閣已批准「中俄遠東天然氣管道」協議草案，責成俄羅斯能源部在外交部的參與下與中方協商，並於達成協議後簽署。根據草案文本，雙方將鼓勵對這條管線的天然氣供應使用本國貨幣進行支付。

中國與俄國已有「東線」管道，並有「遠東」等多條管道在規畫中。「遠東管道」將由俄羅斯庫頁島經伯力到海參崴的天然氣管道從旁衍伸，預計自俄羅斯濱海邊疆區的達利涅列琴斯克，橫跨烏蘇里江將天然氣輸至中國黑龍江省虎林市。

據中石油消息，這條管道是在去年2月北京冬奧期間，俄國總統普亭訪問中國時，由中石油集團與俄羅斯天然氣公司所簽訂。合約規定俄氣公司將經由「遠東管道」，每年向中石油供應100億立方公尺的天然氣，屆時俄羅斯向中國供應的管道天然氣總量將從每年380億立方公尺增加到480億立方公尺。

資料顯示，中國自俄國進口產品中，占比最大的就是能源，俄氣公司與中石油去年9月已簽署協議擴大本幣結算規模。俄羅斯副總理諾瓦克曾指出，去年雙方能源貿易以本幣結算的比重增長達六成四。而去年全年中國與俄羅斯貿易額達到1902.7億美元的史上新高，不過距離官方原本期待的2000億美元仍有落差。

俄羅斯 天然氣 石油

上一則

港幼稚園收生劇減 下學年恐現倒閉潮

下一則

BNO簽證推出2年 助14.4萬港人赴英

延伸閱讀

荷蘭籲境內半導體商加把勁 防晶片最終落入俄手中

荷蘭籲境內半導體商加把勁 防晶片最終落入俄手中
烏克蘭戰爭將屆周年 俄：習近平春季訪問俄羅斯

烏克蘭戰爭將屆周年 俄：習近平春季訪問俄羅斯
「目標是什麼？俄羅斯解體？」克羅埃西亞總統逆風批盟邦軍援烏克蘭

「目標是什麼？俄羅斯解體？」克羅埃西亞總統逆風批盟邦軍援烏克蘭
國際奧會擬允俄參賽 烏痛批：戰爭推手

國際奧會擬允俄參賽 烏痛批：戰爭推手

熱門新聞

媽媽李連英暑假時為剛打完乒乓球的胡鑫宇拍下這張照片。（取材自上觀新聞）

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

2023-01-28 22:40
西南大學法學院博士生導師趙明利用職權性侵女學生，已遭校方撤除教師資格。（取材自百度）

女大生被教授「隨傳隨到」性侵三年 中國狼師遭撤職

2023-01-25 22:14
胡鑫宇媽媽發在抖音上的兒子照片。(取材自南方周末)

江西學生胡鑫宇家屬：遺體在儲糧倉庫被找到 幾乎成骸骨

2023-01-29 23:05
中國專家稱，社交與多動腦能有效預防老年失智。新華社

中國研究：找到保護老年人記憶有效方案 謹記這口訣

2023-01-28 15:01
回鍋了16次的花卷。（視頻截圖）

兒花20萬去三亞度假 父母超省…花卷蒸16次 剩菜調料打包

2023-01-28 04:00
有「雪窩」之稱的山東威海漫27日依舊雪花紛飛，但中國多數地區29日起氣溫將逐漸回暖。（取自中國天氣網）

中國東北有多冷？住宅大門忘關 一夜就成冰溶洞

2023-01-28 11:42

超人氣

更多 >
住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅

住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅
從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打

從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打
又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流

又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流
胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體

胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體
科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機

科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機