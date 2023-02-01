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中國9公民衣索比亞遇襲1亡 中駐衣使館示警

記者廖士鋒／綜合報導
2020年11月9日，衣索比亞提格雷州邁卡德拉鎮上約600名平民被殺。圖為邁卡德拉鎮教堂內埋葬遇害平民的數十座墳墓。（取材自央視新聞）
2020年11月9日，衣索比亞提格雷州邁卡德拉鎮上約600名平民被殺。圖為邁卡德拉鎮教堂內埋葬遇害平民的數十座墳墓。（取材自央視新聞）

衣索比亞大規模內戰雖已停戰，但部族衝突仍層出不窮，最新消息顯示，有9位中國公民在衣索比亞遭遇武裝襲擊，其中一人已經中彈身亡，中駐衣索比亞使館則提醒民眾「危地勿往」。

據中駐衣索比亞使館官網1月31日消息，30日晚間有9名中國公民在奧羅米亞州北部、距首都阿迪斯阿貝巴約160公里的Gebre Guracha鎮遭遇武裝襲擊，其中一人不幸中彈身亡。

該使館並表示，衣索比亞國內大規模軍事衝突雖已停止，但局部地區部族衝突、宗教矛盾依然尖銳，尤其是奧羅米亞州周邊與其他州交界地區，武裝襲擊、綁架、搶劫等惡性案件頻發，已造成大量人員傷亡，安全風險極高。

封面新聞報導，目前在首都亞的斯亞貝巴的華人呂先生表示，自武裝衝突爆發兩年來，綁架搶劫已經成生活中常遇到的事情，事發的奧羅米亞地區，在近兩個月內就發生了兩起大型綁架事件，「我們都盡量避免晚上出門」。

公開資料顯示，奧羅米亞州是衣索比亞中資企業最集中的地區之一，2020年也發生過一名中國公民和多名衣索比亞民眾遭武裝分子襲擊身亡事件。大使館提醒民眾務必提高警惕，不要前往或途經高風險地區。

中駐衣索比亞使館31日指出，九位公民在衣索比亞奧羅米亞州遭武裝襲擊，一人中彈身亡...
中駐衣索比亞使館31日指出，九位公民在衣索比亞奧羅米亞州遭武裝襲擊，一人中彈身亡。（取材自中駐衣索比亞使館官網）

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