拚經濟「開門紅」 廣州立軍令狀 今年GDP要增6%以上

廣東全力推動經濟復甦，圖為農曆春節期間廣州長隆旅遊度假區的遊人如織。（中新社）

疫情 重擊中國經濟，上海、廣東、浙江、安徽等地召開「新春第一會」，力拚首季經濟「開門紅」，均強調一季度盡快開工建設生產。30日是春節連假後的正式開工日，各省紛提今年GDP增長目標，普遍在4.5%以上，其中，廣州已下軍令狀，計畫今年GDP增長6%以上。

中國工業報報導，中國經濟自去年年底恢復上行趨勢，國際機構普遍預期2023 年中國經濟的增長，世界銀行2023年1月份的預測是4.5%，其他國際機構也紛紛上調了對中國經濟的預期，比較樂觀的在5%以上。中國智庫和學者對中國經濟的預期普遍在5%以上。

另據港媒報導，疫後復甦成為今年各省推動經濟的主旋律。包括上海、廣東、浙江、安徽等地都強調第一季要在基礎建設、製造業等重大項目加速建設。此外，疫情三年來外資企業來華項目數量陷入低潮、外貿趨於回落下，各省也均提出大力支持企業在境內外參展辦展，力促外商來華投資 洽談，支持實體辦展，補助企業出境參展，組織外商來華洽談等。

上海日前召開全市「優化營商環境建設大會」，市委書記陳吉寧表示，要把優化營商環境擺在上海現代化建設的重要位置，要加大探索力度，吸引海內外一流企業、一流人才，激活創新第一動力，實現高質量發展。上海還發布一號文件，聚焦優化營商環境，提出十項行動共32條舉措，持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。

浙江省委書記易煉紅也稱，要實現營商環境優化提升「一號改革工程」大突破，打造最優政務、法治、市場、經濟生態、人文環境。浙江省商務廳廳長韓傑並致信外資企業，稱浙江將以超強決心、超常舉措、超大力度吸引全球投資合作，「投資浙里」全球大招商工作已啟動。

江蘇省的一號文件將安排7億元人民幣支持外貿穩中提質工作，開展「百展萬企拓市場」行動，支持企業參加百餘場境外線下重點展會。

廣東前日召開全省高質量發展大會，市委書記悉數立下「軍令狀」，其中廣州計畫今年GDP增長6%以上。

安徽省「新春第一會」，省委書記鄭柵潔表示，主要目的就是樹典型、立導向，表彰激勵對安徽作出突出貢獻的企業和單位。

遼寧省的一號文件則加強企業金融信貸支持、支持企業直接融資、推動消費復甦回暖、積極盤活存量資產等。

中國過去三年嚴格的清零政策導致經濟惡化，去年GDP增速為3%。野村首席中國經濟學家陸挺表示，今年中國經濟復甦在即，但去年底疫情大爆發恐使今年第一季GDP成長或現負值，元宵節（2月5日）之後，如果大量返鄉農民工不能或不願及時回城，疫情對春季經濟的影響恐顯著上升。