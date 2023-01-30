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美中2025年開戰？胡錫進：美軍嚇唬不了中國

法媒：美國最大貿易夥伴 將不再是中國

中國新聞組／北京30日電
中國航運公司「中遠」的「中遠海運雙子星」號貨輪在德國漢堡港的集裝箱碼頭「Tollerort」裝載。2022年，中國可能已不再是美國的第一大貿易夥伴，這是中美正在脫鉤的跡象嗎？(路透)
中國航運公司「中遠」的「中遠海運雙子星」號貨輪在德國漢堡港的集裝箱碼頭「Tollerort」裝載。2022年，中國可能已不再是美國的第一大貿易夥伴，這是中美正在脫鉤的跡象嗎？(路透)

2023年迄今，中國與美國的對峙看似仍未緩解。有法媒分析，從美國商貿部1月公布的去（2022）年11月份數據證實，美國從歐盟進口已多於中國大陸，自大陸進口貨物節奏已不如前。這顯示中美關係持續惡化，2022年，中國大陸可能不再是美國最大的貿易夥伴。若真如此，這種情況2008年以來只出現過一次。中美會永久脫鉤抑或只是新冠效應導致，引發關注。

法廣網報導，去年的外貿數據尚未公布，根據美國商務部1月初公布的去年11月份的數據，前11個月以價值計算，美國從歐盟進口的貨物多於中國大陸。

還有一種現象是，在連續20多年出口增長後，越南2018年出口突飛猛進，價值翻了兩番多，從而成為美國的主要商業夥伴之一。來自其他亞洲國家的進口也正在強勁增長：台灣、南韓和馬來西亞正在獲得越來越多的市場份額。而愈來愈多的企業正從中國轉向越南等國，部分還得到中國投資者的資助。

這是否是美中經濟脫鉤的第一個跡象，報導指專家的看法分歧，由於距離太近，下結論為時過早。而且美國關稅政策的全部效果已經受到健康危機及其對全球經濟後果的影響。專家注意到，2018年以來，企業尋求多種供貨渠道，避免被美中貿易戰影響，以及新冠大流行效應及氣候變化風險。

與此同時，美國的激勵措施法案（CHIPS）和降低通膨案（IRA）等法律，顯示拜登政府確實希望加速與中國脫鉤。

兩大經濟體相互交織的程度很深，要實現脫鉤似乎很複雜。牛津經濟研究院美國首席經濟學家斯威特（Ryan Sweet）認為，「美國和中國之間的緊張局勢正在形成，但這並不意味著美國將停止進口中國產品。不過，從長遠來看，毫無疑問供應將多樣化，製造商將不會再把所有的雞蛋放在一個籃子裡。」

越南 歐盟 拜登

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