禁了20天 中國恢復對日本發普通簽證 但對南韓仍禁

中國恢復日本赴華簽證審發。圖為1月9日起上海出入境辦證窗口恢復證件辦理業務。（中通社）

中國日前宣布停發對日韓兩國簽證 ，被視為是對日韓實施中客入境限制的反制。不過，中方昨宣布恢復審發日本 公民赴中普通簽證，卻未恢復對南韓 的簽證發放。分析指出，南韓才剛宣布延長對中客暫停簽發短期簽證至2月底，不友善在先，加上北約祕書長訪韓欲聯韓抗中，中方大有理由不恢復對韓簽證，恐將影響南韓「旅遊大國元年」達標。

韓日兩國日前先後對中國旅客實施歧視性入境限制措施。南韓2日起要求所有從中國入境人員提供48小時內陰性證明，落地後接受檢測，同時暫停駐華使領館的旅遊簽證簽發工作；日本則宣布自8日起，來自中國本土直飛航班的入境旅客須提供72小時內陰性證明，且入境時需進行精確度高的抗原定量檢測或核酸檢測。

中國稍後也宣布停發對日韓公民赴中簽證。中國外交部發言人汪文斌9日曾對此表示，中方與有關國家進行了充分溝通，但令人遺憾的是，少數國家罔顧科學和事實，仍執意針對中國採取歧視性入境限制措施，中方因此堅決反對，並將採取對等措施。

日本20日先恢復對中簽證 韓方稱正與中溝通

不過，20日，日本駐中國大使館發布，由於受疫情影響，有段時間臨時不得不縮小了簽證業務，隨後根據疫情變化，簽證業務已恢復正常。

就在日本宣布恢復對中簽證業務後沒多久，中國駐日本大使館昨發布消息指出，自即日起，中國駐日本使領館恢復審發日本公民赴中國普通簽證，距離1月10日公布暫停審發僅短短20天。國家移民管理局網站昨晚也發布消息指出，鑑於日本駐華使領館已恢復在中國簽證業務，自即日起對日本公民恢復簽發口岸簽證，恢復實行72／144小時過境免簽政策。至於南韓方面，外媒引述南韓外交部官員透露，正與北京保持溝通。

中國媒體第一財經報導指出，韓媒報導南韓延長針對中國公民暫停簽發赴韓短期簽證措施的理由，是南韓境內防疫防控形勢向好，但不能完全排除春節之後海外輸入性確診病例導致疫情再次擴散的可能性。

報導並指出，南韓要在今年開啟「旅遊大國」元年，力爭到2027年吸引3000萬人次外來遊客赴韓。當地的中國留學生小郝表示，在不對中國遊客打開大門的情況下，這一目標能否實現，還有待觀望。

他並表示，中國調整疫情防控政策後，不少南韓旅行社就已著手重組處理中國旅遊的團隊，「但南韓政府針對中國遊客的限制，對這些旅遊業商家來說無疑澆了盆冷水」。

北約秘書長訪韓抗中 疑引北京不滿

另有分析指出，北約祕書長30日訪韓，希望在面對與中國競爭加劇等情勢之際，強化與南韓、日本等美國盟邦的聯繫。在南韓未對中的入境限制釋出友善信號，甚至還欲聯北約抗中之際，中方短期內應不致恢復對南韓簽證發放。