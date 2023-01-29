巴西總統拋「南共市」與中國簽自貿協定

巴基斯坦總理夏巴茲（前）27日視察從中國進口的鐵路客車。(新華社)

巴西 新任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）日前到訪烏拉圭時提議，南方共同市場（Mercosur，南共市）可作為一個整體與中國簽訂自由貿易協定。

觀察者網引述美國《外交政策》雜誌網站27日的報導，南共市是拉美地區重要的區域性經濟合作組織，被認為是世界第五大經濟集團，其成員國包括阿根廷、巴西、巴拉圭、烏拉圭和委內瑞拉（因國內局勢現被暫停成員國資格）。此前，渴望盡快貿易開放的烏拉圭，一直在推進與中國單獨簽署自貿協定。部分南共市國家憂慮這或影響其關稅同盟，對此持保留意見。

魯拉表示，探索南共市與中國之間的自貿協議「是可能的」，但在此之前應先解決懸而未決已久的南共市-歐盟 自貿協定。

「讓我們加緊談判，確定這項（與歐盟的）協議，這樣我們就可以討論中國和南共市之間可能的協議。」他強調，中國是巴西最大的貿易夥伴，而且巴西對中國有很大的貿易順差，但他仍希望南共市能作為整體，「坐下來與我們的中國朋友討論南共市-中國的協議」。

歐盟與南共市歷經20年艱難談判，於2019年6月達成自貿協定。但協定此後一直處於法律審查狀態，許多細節並未得以明確。審查原計劃在2020年上半年結束，但巴西環境問題使法國、奧地利、荷蘭等國持疑，從而導致協定被「雪藏」。愛爾蘭、荷蘭、比利 時、法國等擔憂協定可能會造成南美農產品與本國農產品的競爭，這也在一定程度上造成了審查的停滯。

巴西《聖保羅頁報》稱，烏拉圭總統拉卡耶（Luis LacallePou）認為，南共市在與新市場達成協議方面的遲緩，阻礙了其成員國獲得貿易機會，而烏拉圭「需要向世界開放」。拉卡耶自2021年起一直在推進中烏自貿協定談判，讓烏拉圭成為南共市與中國的「門戶」，兩國去年7月順利完成了協定的聯合可行性研究。此外，拉卡耶上月證實烏拉圭已正式提出申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）。

據拉卡耶稱，烏拉圭、巴西將與南共市組織內的其他國家共同建立一個技術小組，以討論其「與中國的關係真正想要什麼、需要什麼」。魯拉也表示，有必要在技術人員、部長、國家首腦層面依次舉行談判，以便談判信息的更新。

此外，據新華社，巴基斯坦鐵路公司27日舉行儀式，宣布將2022年從中國進口的鐵路客車，編入綠線特快列車組，正式投入載客運營。

巴基斯坦總理夏巴茲出席儀式並致辭表示，中國向巴基斯坦出口了具有諸多新功能、非常先進的鐵路客車。這些客車投入運營後將提升巴基斯坦鐵路形象，讓乘客享受舒適快捷的旅行，有助於吸引更多乘客選擇鐵路出行。