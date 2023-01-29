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中國新護衛艦「衛星照曝光」比054A增胖50%

中國新聞組／北京29日電
衛星照顯示，中國幾乎已完成比054A型護衛艦更大的先進護衛艦。（取材自推特）
衛星照顯示，中國幾乎已完成比054A型護衛艦更大的先進護衛艦。（取材自推特）

一張1月21日拍攝的上海滬東造船廠衛星照顯示，中國幾乎已完成比054A型護衛艦更大的先進護衛艦，專家認為，這艘軍艦可能是為了中國第三艘航母福建艦而設計的054B型導彈護衛艦；美國波音推新型隱形運輸機概念模型，美媒指是未來對抗中關鍵。

據南華早報27日報導，美國前潛艦艦員舒加特（Tom Shugart）推文，張貼衛星照顯示，有一艘看似054A型飛彈護衛艦的已成形軍艦。

舒加特指出，雖然盛傳已久這艘新護衛艦是054B型，「但我認為，它不同到足以說是嶄新級別的軍艦。」他估計，新艦的排水量約為000噸，比現役054A型護衛艦大了將近50%，長約147米，比054A型長了約8米。

報導稱，解放軍計畫到2030年至少建造四個航母打擊群，成為次於美國的第二大現代海軍，而 054B型護衛艦、052D型驅逐艦和055型巡洋艦是中國海軍航空母艦的主要護衛艦。

另環球時報引述美國動力網站報導，波音公司公布一款採用翼身融合布局（BWB）的新型隱形運輸機概念模型。

報導稱，這款新型隱形運輸機從設計上看，未來將不僅僅可以執行運輸任務，其衍生產品將來可能會適用於其他任務，例如進行空中加油。

報導還提到，新一代軍輸機，將在與實力接近的對手的未來高端對抗中發揮關鍵作用，尤其是與中國的衝突中。

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