美航母尼米茲再進南海 解放軍渤海軍演

春節結束，美國海軍1月27日宣布，尼米茲號航母（CVN-68）26日離開新加坡 ，目前已再次返回地區南海；同時間，解放軍 發布航行警告，自1月29日起至2月5日解放軍將於黃海北部渤海海峽周圍軍演，時間長達一周。

美國第7艦隊甫於1月13日宣布美軍航母尼米茲號打擊群進入南海活動，這是其在最新的2022到2023年部署期間首次在南海開展行動。美國海協會網站報導，美國海軍27日宣布尼米茲號打擊群26日結束對新加坡的訪問，離開星國港口。

北京 大學海洋研究院旗下的「南海戰略態勢感知」智庫昨於微博披露尼米茲號打擊群的蹤跡，指出27日其在南海萬安灘以西海域活動。

大連海事局昨日公告，渤海海峽、黃海北部，自1月29日16時到2月5日16時將會執行軍事任務。據公告提供的座標訊息，此次演習位在遼寧省大連市南方海域，涵蓋面積約1100平方公里，這也是春節假期過後解放軍首次發布的海上軍演。

解放軍南部戰區1月中旬也有一支護衛艦支隊在南海舉行實戰化訓練，大年初一（1月22日）時，南部戰區海軍航空兵曾在南海西沙永興島一帶「跟監外機」。解放軍航母山東艦早前也在南海進行「立體攻防作戰課目專攻精練」的實戰化演練，不過春節前夕已完成演練返港停泊。