無視北京抗議 韓停發對中短期簽證延長至2月底

南韓對中國入境人員採取檢疫措施。圖為仁川國際機場針對來自中國旅客進行核酸檢測的告示牌。（美聯社）

無視中國外交抗議與報復，也無懼於旅遊業因此受損，南韓 當局表示，由於中國的新冠疫情 在春節過後可能會繼續惡化，因此南韓當局將針對來自中國的持短期簽證 的旅客的入境限制延長至2月底。

另外，南韓還要求所有來自中國、香港和澳門的旅客提供登機前48小時核酸檢測陰性證明，並在抵達南韓後做落地檢。

中國在去年12月7日突然取消動態清零防疫措施，導致疫情在全國海嘯般擴散，不僅造成國內民眾的巨大恐慌，也引起世界許多國家，特別是周邊國家的高度緊張。

美國之音報導，南韓政府在1月2日強制要求從中國入境南韓的所有旅客必須接受核酸檢測，並減少了自中國飛往南韓的航班數量。此外，南韓政府還暫停了除外交、公務等必要旅行以外的中國公民赴韓短期簽證的發放。之後，南韓政府還要求中國入境人員必須提交病毒檢測結果。

除了南韓以外，美國、日本、法國、印度、澳洲等至少16個國家，也針對來自中國的入境人員採取了類似的檢疫措施。

中國方面將南韓的這些做法視為是對中國的歧視，並採取了所謂「對等」反制的報復措施。中國駐南韓大使館1月10日宣布暫停發放南韓公民赴華訪問、商務、旅遊、就醫、過境和一般私人事務類短期簽證。中國使館表示，這些措施將根據南韓方面「對華歧視性入境限制措施」取消情況再作調整。

由於韓中之間貿易關係密切，停發短期簽證直接影響到南韓商人前往中國進行商業活動，引起廣泛不滿。

南韓衛生當局27日開會研究了疫情防控形勢，決定將針對來自中國的旅客的疫情防控要求延長一個月。南韓官員表示，中國主要城市的疫情雖然出現一些放緩的跡象，但春節旅行規模很大，不能排除春節後海外輸入性確診病例導致南韓疫情再次擴散的可能性。

南韓中央災難安全對策本部表示，如果在此之前情況有所好轉，南韓方面也有可能重啟短期簽證簽發工作，放寬對中國旅客的限制。

在回答中國方面是否會因此而對南韓採取新的報復措施問題的時候，南韓外交部在一份聲明中說，首爾方面正在密切與北京進行溝通，明確表示，所有疫情回應措施都應該完全「基於防疫需要」。

南韓疾控中心公布的數據顯示，從1月2日至26日，有6900名來自中國的持短期簽證的旅客入境南韓，其中有大約10%在機場檢測為陽性。

南韓方面允許延長已有簽證，但南韓駐中國的領事館已經停止發放大部分短期簽證，只有外交公務、必要商務和人道主義事由等少數簽證例外。