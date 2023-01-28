我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州5非裔警打死非裔男 部分非裔居民卻不感驚訝

「我希望我錯」 美空軍上將預測美中2025交戰

歐盟執委會主席：重視歐中關係 盼適時訪中對話

記者廖士鋒／北京28日電
歐盟執委會主席范德賴恩（右）26日接受大陸駐歐盟使團團長傅聰遞交國書，並表示期待適時訪問大陸。（圖／取自大陸駐歐盟使團官網）
歐盟執委會主席范德賴恩（右）26日接受大陸駐歐盟使團團長傅聰遞交國書，並表示期待適時訪問大陸。（圖／取自大陸駐歐盟使團官網）

中國駐歐盟使團團長傅聰近日向歐盟執委會主席范德賴恩遞交國書，後者表示歐盟重視發展歐中關係、也釋出期待適時訪問中國的訊號。

據中國駐歐盟使團官網消息，駐歐盟使團團長傅聰26日向歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）遞交國書。傅聰提到中共20大向世界傳遞出的最重要資訊就是「內外政策將保持連續性和穩定性」。他並指出，國際形勢越紛繁複雜，中歐關係的世界意義就越凸顯。中國願與歐方一道保持高層交往，恢復和推進各領域對話與合作。

消息並指出，范德賴恩表示歐盟重視中國中國的地位和作用，重視發展歐中關係。歐方願與中國保持高層交往，推進各領域對話合作，她本人期待能適時訪問中國。

此前，歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）已於2022年12月1日訪問中國，也是歐洲理事會主席自2018年7月以來，首次到訪中國。不過當時因為沒有依循過去歐盟領導人訪問中國，都是歐盟理事會主席與歐盟執委會主席同行的慣例，而受到矚目。

而當時中國國家主席習近平在與米歇爾的會談當中指出，「希望歐盟機構和成員國建立客觀正確的對華認知，對華政策堅守和平共處，堅持互利共贏，超越冷戰思維和意識形態對立，超越制度對抗，反對各種形式的『新冷戰』」。

歐盟 20大 習近平

上一則

聯合國：中國經濟今年估增4.8%

下一則

蓋茲：中國崛起是世界巨大勝利 應更多參與全球治理

延伸閱讀

未落實維護生物多樣性 歐盟提告6會員國

未落實維護生物多樣性 歐盟提告6會員國
歐盟將資助中國政策研究 開放全球學者申請

歐盟將資助中國政策研究 開放全球學者申請
中國放軟身段重返國際 關鍵在如何贏得信任

中國放軟身段重返國際 關鍵在如何贏得信任
2月與烏克蘭開峰會 歐盟十餘位高官擬訪基輔

2月與烏克蘭開峰會 歐盟十餘位高官擬訪基輔

熱門新聞

中國新任外交部長秦剛傳3月將擔任中國國務委員，創下中國「官場傳奇」。（圖取自中國外交部官網）

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

2023-01-21 21:40
西南大學法學院博士生導師趙明利用職權性侵女學生，已遭校方撤除教師資格。（取材自百度）

女大生被教授「隨傳隨到」性侵三年 中國狼師遭撤職

2023-01-25 22:14
歌手于文文穿的兩件式旗袍。(取材自微博)

旗袍+闊腿褲、盤扣+襯衫 新中式穿搭 你試過了嗎？

2023-01-21 01:15
根據世界衛生組織今天（WHO）發布的每週報告，截至15日的過去一週，中國通報感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的住院患者大增，創下疫情爆發以來的最高峰。圖為1月3日病患擠滿上海醫院走廊。(Getty Images)

世衛：中國住院人數大增 創疫情爆發來最高峰

2023-01-20 13:55
中國網紅「臭蛋」。（取材自抖音）

中國網紅加購「警察護送」服務引眾怒 泰擴大調查

2023-01-24 04:05
據彭博社報導，中國放寬防疫措施邊境解封後，令其國內的富裕階層加快移民計劃，可能導致大量人才及數以十億美元計的資金外流景況。(取材自中新網)

彭博：過去6個月受夠了 中國有錢人「加快移民計畫」

2023-01-26 02:04

超人氣

更多 >
怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚

怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚
曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂

曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂
專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍

專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍
星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王

星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王
工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了