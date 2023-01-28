歐盟執委會主席：重視歐中關係 盼適時訪中對話

歐盟執委會主席范德賴恩（右）26日接受大陸駐歐盟使團團長傅聰遞交國書，並表示期待適時訪問大陸。（圖／取自大陸駐歐盟使團官網）

中國駐歐盟 使團團長傅聰近日向歐盟執委會主席范德賴恩遞交國書，後者表示歐盟重視發展歐中關係、也釋出期待適時訪問中國的訊號。

據中國駐歐盟使團官網消息，駐歐盟使團團長傅聰26日向歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）遞交國書。傅聰提到中共20大 向世界傳遞出的最重要資訊就是「內外政策將保持連續性和穩定性」。他並指出，國際形勢越紛繁複雜，中歐關係的世界意義就越凸顯。中國願與歐方一道保持高層交往，恢復和推進各領域對話與合作。

消息並指出，范德賴恩表示歐盟重視中國中國的地位和作用，重視發展歐中關係。歐方願與中國保持高層交往，推進各領域對話合作，她本人期待能適時訪問中國。

此前，歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）已於2022年12月1日訪問中國，也是歐洲理事會主席自2018年7月以來，首次到訪中國。不過當時因為沒有依循過去歐盟領導人訪問中國，都是歐盟理事會主席與歐盟執委會主席同行的慣例，而受到矚目。

而當時中國國家主席習近平 在與米歇爾的會談當中指出，「希望歐盟機構和成員國建立客觀正確的對華認知，對華政策堅守和平共處，堅持互利共贏，超越冷戰思維和意識形態對立，超越制度對抗，反對各種形式的『新冷戰』」。