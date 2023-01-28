聯合國：中國經濟今年估增4.8%

聯合國25日發布的「2023年世界經濟形勢與展望」報告指出，預計2023年中國經濟增長將會加快，達到4.8%。（取材自微博）

聯合國25日發布的「2023 年世界經濟形勢與展望」報告指出，受多重危機交匯影響，世界經濟前景暗淡且存在不確定性。2023年，全球經濟增速預計為1.9%，成為數十年來增速最低的年份之一。但預計2023年中國經濟增長將會加快，達到4.8%，並推動東亞地區經濟增長加快。

報告稱，2022年，一系列相互影響的嚴重衝擊，包括新冠疫情 、烏克蘭 戰爭及其引發的糧食和能源危機、通膨飆升、債務收緊及氣候緊急狀況等，導致世界經濟遭受重創。

美國、歐盟等發達經濟體增長勢頭明顯減弱，全球其他經濟體由此受到多重不利影響。與新冠疫情相關的反覆封鎖及房地產市場的長期壓力，則延緩了中國的經濟復甦進程。

報告預期，在此背景下，2023年世界經濟增速預計將從2022年估計的3.0%下降至1.9%。2024年，由於部分不利因素將開始減弱，預計全球經濟增速將適度回升至2.7%。但這很大程度將取決於貨幣持續緊縮的速度和順序、烏克蘭戰爭的進程和後果。

報告預計，2023年美國和歐盟的經濟增速分別為0.4%和0.2%，日本為1.5%，英國和俄羅斯的經濟則將分別出現0.8%和2.9%的負增長。東亞地區的經濟增長率預計將達到4.4%，高於估算的2022年3.2%的增長率。報告指出，該地區增長加快主要源於中國經濟狀況的改善。

報告認為，2022年，中國的經濟增長率為3%，低於此前的預期值。2023年，預計中國的經濟增長率將達到4.8%。隨著2022年底中國政府放棄其新冠清零政策，加上貨幣和財政政策放鬆，預計2023年中國經濟增長將會加快。不過，新冠感染病例急劇上升，意味著中國的重新開放之路可能並非一帆風順。