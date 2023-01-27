路透：印度警方預測中印邊境衝突將「更頻繁」

印度警方報告預測，未來中印邊境衝突將會更為頻繁。圖為先前印度軍隊在中印邊界拉達克公路上行進。（美聯社）

中國與印度 在2020年爆發1962年以降最嚴重的邊境 衝突後，迄今仍未完全緩解，雙方軍長級會談已進行到17輪。外電引述印度警方預測指，未來喜瑪拉雅邊境上的小衝突將會「更加頻繁」。

路透27日援引一份印度警方在喜馬拉雅拉達克地區進行的安全評估，指出，隨著解放軍 加強該地區的軍事基礎設施，印度和解放軍在有爭議的邊界沿線可能會發生更多衝突。

報導指出，這份評估是拉達克警方1月20日至22日舉行高級警官會議提交的機密報告的一部份，內容是基於邊境警方蒐集的情報以及多年來雙方關係緊張模，而印度總理莫迪（Narendra Damodardas Modi）也出席是次會議。

關於這份報告，路透指出其中描述「考慮到中國國內的壓力及在該地區的經濟利益，解放軍將繼續建設其軍事基礎設施，小規模衝突也將變得頻繁」，就雙方緊張模式的歸納，則是指出「2013到2014年以來，強度每2到3年便增加一次」。

而隨著解放軍建設大規模基礎設施，兩軍都在測試對方的反應、砲兵力量和步兵的動員時間。報告還表示，印度在拉達克逐漸失去對中國的優勢，「因為邊界已經通過緩衝區的建立被推進到印度領土之內」。

不過對於這份報告內容，中國外交部、印度外交部、印度國防部等雙方國防外交主管單位，皆未予以置評。

此前在2022年12月20日，解放軍與印軍舉行第17輪軍長級會談，當時會後聯合新聞稿指出，雙方同意維護中印邊界西段安全穩定，繼續保持密切外交和軍事渠道溝通對話，盡早就解決剩餘問題達成雙方均能接受的方案。