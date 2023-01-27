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70年來首個 美關島建新基地 應對中軍事威脅

中國新聞組／北京27日電
外界關注中美近來頻頻的軍事競逐。(路透)
外界關注中美近來頻頻的軍事競逐。(路透)

美國海軍陸戰隊26日在關島舉行布拉茲營海軍陸戰隊基地正式啟用儀式。美國之音報導，這是70年來美國建立的第一個海軍陸戰隊基地，被認為對美軍在西太平洋地區重新部署兵力應對中國挑戰具有重大意義。

海軍陸戰隊司令伯格上將（General David Berger）當天發推文說，「關島是一個起到戰略中心作用的好地方，將為海軍陸戰隊、聯合作戰部隊、盟友和夥伴們提供極好的訓練機會。」

海軍陸戰隊網站上提供的資料顯示，布拉茲營基地為加強印太地區安全與穩定擔負起美軍的戰略後勤中心作用，為美國國防部掌握威懾和防禦能力扮演關鍵角色。

據報導，布拉茲營美國海軍陸戰隊基地是依據美國與日本2012年簽署的一項協議建立的。那項協議計畫將數以千計的美國海軍陸戰隊及其家屬調離日本沖繩，一方面減輕美國駐軍對當地社區的負面影響，另一方面在面對中國軍力不斷增強時調整美國在西太平洋地區的兵力部署。

布拉茲營佔地4000英畝，預計從2024年開始陸續接納海軍陸戰隊第三遠征軍的軍人。建成後，該基地可以容納大約5000名海軍陸戰隊員。

此外，美國空軍據信也在位於關島附近的天寧島擴建機場。分析人士認為，該機場完成擴建後，很可能被美軍當作關島安德森空軍基地的「備份」，為其在西太平洋地區的行動提供支持。美軍希望天寧島機場能夠部署14架大型空中加油機，以便能夠讓部署在關島軍事基地的美軍五代機奔赴第一島鏈作戰，並停留盡可能多的時間。

美國印太司令部司令海軍上將約翰∙阿奎利諾（John Aquilino）去年6月說，為了應對來自中國常規軍力的壓力，空軍應該考慮將F-22、F-35等第五代隱身戰機永久部署到關島，距離中國近一點的地方。 

阿奎利諾說，關島也面臨來自中國的軍事威脅。他說：「中國軍方的火箭部隊顯然正在發展持續的先進能力和更遠的射程。關島面臨著360度的威脅，因此我們的防禦能力以及從那裡開展行動的能力絕對至關重要。」

機場 日本 國防部

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