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「習深度清洗團派」 港媒：中國務院將7成大換血

中國新聞組／北京27日電
圖為中共中央總書記習近平(前)與中國總理李克強(後)2019年3月3日在北京人民大會堂全國政協會議開幕式上。（路透）
圖為中共中央總書記習近平(前)與中國總理李克強(後)2019年3月3日在北京人民大會堂全國政協會議開幕式上。（路透）

港媒報導，中共下屆領導班子預計於2月召開20屆二中全會時底定。新屆國務院中舊領導層將全數異動，李克強內閣部門首長至少更換七成。有分析指，這種翻天覆地的大換血，在國務院史上前所未有；堪稱國家主席習近平深度清洗團派並確立「習家軍」班底的「宮鬥戲」。

中央社引述明報26日刊出「舊領導層一個不留？」分析文章指出，中共2月將召開20屆二中全會，審議通過向14屆全國人大提出的國家領導機構人事建議名單，屆時全國「兩會」人事基本底定。從現時傳出的消息及各種跡象顯示，新一屆國務院換班最徹底，舊領導層一個不留，部委首腦也大部分更換。

據報導，新一屆中國國務院領導層按照一正四副總理和五名國務委員，目前較確定的有總理李強，常務副總理丁薛祥，另三名副總理是何立峰、劉國中、張國清，國務委員大概是王小洪（兼任公安部長）、李尚福（兼國防部長）、吳政隆（兼任國務院秘書長）、諶貽琴、秦剛（兼任外長）。

國務院現有領導層中，總理李克強，常務副總理韓正、副總理孫春蘭、胡春華、劉鶴；國務委員魏鳳和、王勇、王毅、肖捷、趙克志，全將調離現職或退休。此外，在國務院37個組成部門、直屬和辦事機構中，有27個首腦在一年內剛剛更換或即將更換，包括關鍵的外交、國防、發改、公安、財政、央行、國資等部委。

換言之，李克強內閣的部門首腦至少更換七成。文章表示，這種翻天覆地的大換班，是中國國務院歷史上從未有過的。

除國務院外，中共黨務系統亦然，原北京書記蔡奇入常後，北京官員紛紛上位，例如在本月地方「兩會」換屆中，前北京市政府秘書長戴彬彬升任陝西副省長等。

有分析指出，現屆國務院領導層將一個不留，意味著習近平欲藉此次國務院人事變動，使原本團派色彩濃厚的李克強內閣全部出局，進一步打擊團派勢力，宣示建立一個不含團派的「習家軍」國務院班底的開始。

國務院 李克強 北京

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